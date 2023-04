Boro Boro ed Elettra Lamborghini insieme nel nuovo brano “Delincuente”

Boro Boro ed Elettra Lamborghini insieme non è più solo un sogno, perché dal 31 marzo è realtà con il nuovo singolo Delincuente.

Boro Boro, insieme a Fred De Palma, è indiscutibilmente il Re del reggaeton maschile in Italia ormai da qualche anno, dunque collaborare con la regina del genere, Elettra Lamborghini, era solo questione di tempo.

I due si ritrovano soltanto adesso e soltanto dopo aver collezionato, nel totale, più di dieci tra dischi di platino e oro con i vari singoli e album, oltre 700 milioni di stream e oltre 300 milioni di views su Youtube.

Tutti numeri che danno vita a una collaborazione epica in vista non solo di questa primavera ma anche dell’estate che sta per arrivare.

Ancora una volta Boro Boro conferma la capacità di saper declinare un genere geograficamente distante dall’Italia con grande credibilità e originalità unendo sonorità internazionali a barre e testi che rispettano i canoni tradizionali del reggaeton d’oltreoceano.

Raccontando la nascita del brano, i due hanno spiegato di essere entrati immediatamente in alchimia tanto che Elettra ha registrato la sua parte al primo colpo.

Dall’altro lato, il rapper ha dichiarato che una volta scritte le barre del pezzo ha subito immaginato Elettra Lamborghini sul ritornello, così le ha mandato il provino e da lì siamo arrivati a oggi con Delincuente.

testo e audio di delincuente di boro boro ed elettra lamborghini

Di seguito ecco l’audio e il testo del nuovo brano di Boro Boro e Elettra Lamborghini Delincuente:

Ho quattro pali di maglia ma la buco con le canne

Mentre lei muove il culo, penso che anche Dio è grande (Tu sabes)

Soy callejero, innamorato vero del peligro (Uoh)

Bevo una tequila (Uoh) e dopo glielo pongo a ritmo (Uoh, uoh)

E bom, bom, bom, bom (Elettra)

Bom, bom, bom, bom bom, bom, bom, bom (Elettra Lamborghini)

Bom, bom, bom

Estamo’ por la calle (Sabes), como delinquente (Eh)

L’ho detto alla mia gente, moriremo leggende

Ho una giacca di Gucci di pelle di serpente

Matando los ratas, ra-ta-ta por siempre (Brr, brr, brr)

Chiama il tipo, prendi il tavolo, siamo in quarantacinque (Forty-five)

El tiburón in tasca ha una .45

Plata, más plata dentro la mia Fendi

Con il ferro in bocca hai l’apparecchio sui denti

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente

Sono con Kaisy, con Keida, con Rayza (Wow)

Alzo soldi come pesi, cento K sulla panca (Eh)

Lei ha un culo che parla, forse meglio stare zitto (Shh)

Oggi ne esco lindo, bendito come Cristo (Lo sabes)

Love, love, love, sex, American Express (Uoh)

Ho fatto due milioni, ma sto sempre sotto stress (Gang-gang)

Love, sex, lei Bosnia da Sarajevo (Ahah)

Fissata con l’healthy, beve solo Coca Zero (Brr-brr)

Se entro nella disco, spendo (Yo) più o meno il tuo stipendio (Yo)

Tutti i pezzi da venti, mamma, li sto ripulendo (Lo sabes)

La tua tipa ascolta Liga, la mia pompa il reggaeton (Iskido)

Trovati un lavoro, portami un’altra Patron (Gang)

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente