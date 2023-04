Mecna, Stupido Amore è il nuovo album anticipato da ‘Mille Voci’ con Drast.

Mecna Stupido Amore, il nuovo album fuori il 5 maggio.

Mecna è considerato da sempre un outsider del rap italiano, capace di scrivere barre memorabili e restare nel cuore della gente pur non essendo del tutto mainstream come i suoi colleghi.

Dopo avere, di nuovo, conquistato il cuore dei fan con il progetto congiunto con Coco, Mecna ha annunciato l’uscita del suo nuovo album (l’ottavo della sua carriera) Stupido Amore, in uscita il 5 maggio.

Con queste parole il rapper ha voluto dare un’infarinatura generale al pubblico su ciò che ascolteremo:

“Credo sia uno dei miei album più maturi. Ci ho lavorato per la prima volta con tutta la band che da qualche anno mi accompagna anche nei live.

Nei testi c’è l’amore in tutte le sue forme, ma più che parlare di amore lo uso per parlare di vita, esperienze, frustrazioni e anche di morte. L’espressione Stupido Amore racchiude il dualismo di qualcosa che ti fa bene ma che a volte puoi anche maledire”.

mecna anticipa stupido amore con il primo singolo feat. drast

Mecna ha deciso di far partire questo nuovo capitolo in solitaria con il primo singolo Mille Voci, in cui è presente uno dei due Psicologi, nonché talento assoluto della nuova generazione, cioè Drast:

“Con DRAST avevo già collaborato nel brano Neverland all’interno dell’album omonimo con Sick Luke. Mi ha mandato questo pezzo di cui mi sono subito innamorato e da lì è nata la collaborazione. Mille Voci parla di orgoglio e frasi non dette, della difficoltà di esprimersi e della paura di dirsi addio.”

Il brano esce il 7 aprile, dunque a un mese esatto dall’album e, contestualmente, a un mese da 6 showcase che serviranno proprio a Mecna per far ascoltare in giro per l’Italia, dal vivo, tutto il progetto:

“È passato tanto dal mio ultimo tour solista. Per me è un ritorno con un disco interamente mio, di cui avrò modo di dare qualche anticipazione in questi esclusivi live showcase.

Non sono mai stato amante degli instore tradizionali, ho sempre amato di più cantare e suonare la mia musica dal vivo, a stretto contatto con il pubblico. Presentare il mio disco in questo modo, prima della sua uscita, sarà un’esperienza incredibile”.

Come ormai consuetudine, per potere accedere a questi showcase che, al momento, non hanno date e location, bisognerà preordinare l’album in formato Experience Edition.

Photo Credits Simone Biavati.