Mobrici annuncia il nuovo album... esce a marzo "Gli anni di Cristo"

Dopo aver lanciato nei giorni scorsi il nuovo singolo, Figli del futuro, Mobrici annunciato titolo e date di uscita del nuovo disco, Gli anni di Cristo.

“ASCOLTANDO TUTTO L’ALBUM NEL SUO INSIEME, TROVO CHE SIA UN DISCO PIENO DI DOMANDE. DA ‘VUOI VENIRE CON ME?’ DI SEXE, AD ‘AMORE MIO DOVE SEI?’. DA ‘AVER FIGLI OGGI O NON AVERNE MAI NESSUNO?’ A ‘VITA MIA, VUOI LASCIARMI VIVERE?’.

SONO DOMANDE CHE FACCIO A ME STESSO, ALLA VITA, E A CHI MI CIRCONDA. SONO TUTTE CANZONI CHE HO SCRITTO NELL’ARCO DI QUEST’ANNO, L’ANNO DEI MIEI 33 ANNI.”

Con questi presupposti il cantautore annuncia il nuovo disco in uscita per Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia venerdì 31 marzo.

Un disco generazionale, che l’artista ha scritto interamente all’età di 33 anni. Un progetto che viene descritto come vario e potente, in cui si mette in gioco sperimentando e contaminando la sua musica, ma restando anche sempre fedele a se stesso.

Si passa dalla libertà sessuale alla ricerca di un amore non ancora conosciuto, dalla consapevolezza di storie del passato viste con uno sguardo più maturo alla difficoltà che comportano le storie a distanza. I tempi che cambiano e le aspettative che sembrano invece non mutare mai. Tutti hanno una propria storia e non bisogna sentirsi intrappolati nella vita che gli altri hanno vissuto prima di noi, “Ma noi non ci pensiamo, Beviamoci e balliamo”.

In attesa di maggiori dettagli sul disco ricordiamo che Mobrici sarà impegnato ad Aprile con due concerti già sold out organizzati da Vivo Concerti: