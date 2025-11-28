28 Novembre 2025
“Musica Triste”: Emis Killa torna alla sua essenza rap e svela la tracklist del nuovo album

Il progetto arriva a due anni da "Effetto notte", disco certificato con il platino

Emis Killa annuncia il nuovo album Musica Triste
EMIS KILLA torna alla quintessenza del rap con un nuovo album in uscita a dicembre, Musica Triste. Svelata la tracklist del progetto.

A pochi giorni dall’uscita, prevista per venerdì 5 dicembre, Emis Killa annuncia ufficialmente la tracklist di Musica Triste, nuovo progetto discografico per Epic/Sony Music che segna un ritorno deciso alle radici più crude e dirette del rap.

Il nuovo disco tra Beethoven, piano e storytelling rap

Per presentare i titoli delle 15 tracce che comporranno il disco, l’artista ha scelto una narrazione fuori dagli schemi: un video in cui, seduto al pianoforte, suona la Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Un gesto che mescola introspezione, tensione lirica e desiderio di riportare il rap a una dimensione personale e autentica.

Musica Triste arriva a oltre due anni di distanza da Effetto Notte, album certificato disco di platino. Un ritorno atteso, che promette barre affilate e una scrittura senza filtri. Gli ospiti del disco – non ancora annunciati – verranno svelati nei prossimi giorni.

Il disco, già in preorder, sarà disponibile nei seguenti formati:

  • CD standard e CD autografato
  • LP rosso autografato
  • LP nero marmorizzato rosso
  • LP nero marmorizzato rosso autografato

È attivo anche il presave digitale su tutte le piattaforme.
🎧 Preordinalo qui

EMIS KILLA Tracklist ufficiale di “Musica Triste”

  1. LUNA STORTA
  2. STAILA
  3. AMBRA
  4. MAMA
  5. PHRATE
  6. FANCULO
  7. MUSICA TRISTE
  8. CALDA
  9. ROB STARK
  10. SOGNI SPORCHI
  11. FACCIA DA ***
  12. UNA SIGA FA
  13. EGOISTA
  14. SERPE
  15. MARE DI NOTTE
Cerca su A.M.I.