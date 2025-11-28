“Musica Triste”: Emis Killa torna alla sua essenza rap e svela la tracklist del nuovo album

EMIS KILLA torna alla quintessenza del rap con un nuovo album in uscita a dicembre, Musica Triste. Svelata la tracklist del progetto.
A pochi giorni dall’uscita, prevista per venerdì 5 dicembre, Emis Killa annuncia ufficialmente la tracklist di Musica Triste, nuovo progetto discografico per Epic/Sony Music che segna un ritorno deciso alle radici più crude e dirette del rap.
Il nuovo disco tra Beethoven, piano e storytelling rap
Per presentare i titoli delle 15 tracce che comporranno il disco, l’artista ha scelto una narrazione fuori dagli schemi: un video in cui, seduto al pianoforte, suona la Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Un gesto che mescola introspezione, tensione lirica e desiderio di riportare il rap a una dimensione personale e autentica.
Musica Triste arriva a oltre due anni di distanza da Effetto Notte, album certificato disco di platino. Un ritorno atteso, che promette barre affilate e una scrittura senza filtri. Gli ospiti del disco – non ancora annunciati – verranno svelati nei prossimi giorni.
Il disco, già in preorder, sarà disponibile nei seguenti formati:
- CD standard e CD autografato
- LP rosso autografato
- LP nero marmorizzato rosso
- LP nero marmorizzato rosso autografato
È attivo anche il presave digitale su tutte le piattaforme.
EMIS KILLA Tracklist ufficiale di “Musica Triste”
- LUNA STORTA
- STAILA
- AMBRA
- MAMA
- PHRATE
- FANCULO
- MUSICA TRISTE
- CALDA
- ROB STARK
- SOGNI SPORCHI
- FACCIA DA ***
- UNA SIGA FA
- EGOISTA
- SERPE
- MARE DI NOTTE
