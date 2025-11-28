“Musica Triste”: Emis Killa torna alla sua essenza rap e svela la tracklist del nuovo album

EMIS KILLA torna alla quintessenza del rap con un nuovo album in uscita a dicembre, Musica Triste. Svelata la tracklist del progetto.

A pochi giorni dall’uscita, prevista per venerdì 5 dicembre, Emis Killa annuncia ufficialmente la tracklist di Musica Triste, nuovo progetto discografico per Epic/Sony Music che segna un ritorno deciso alle radici più crude e dirette del rap.

Il nuovo disco tra Beethoven, piano e storytelling rap

Per presentare i titoli delle 15 tracce che comporranno il disco, l’artista ha scelto una narrazione fuori dagli schemi: un video in cui, seduto al pianoforte, suona la Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Un gesto che mescola introspezione, tensione lirica e desiderio di riportare il rap a una dimensione personale e autentica.

Musica Triste arriva a oltre due anni di distanza da Effetto Notte, album certificato disco di platino. Un ritorno atteso, che promette barre affilate e una scrittura senza filtri. Gli ospiti del disco – non ancora annunciati – verranno svelati nei prossimi giorni.

Il disco, già in preorder, sarà disponibile nei seguenti formati:

CD standard e CD autografato

LP rosso autografato

LP nero marmorizzato rosso

LP nero marmorizzato rosso autografato

È attivo anche il presave digitale su tutte le piattaforme.

🎧 Preordinalo qui

EMIS KILLA Tracklist ufficiale di “Musica Triste”

LUNA STORTA STAILA AMBRA MAMA PHRATE FANCULO MUSICA TRISTE CALDA ROB STARK SOGNI SPORCHI FACCIA DA *** UNA SIGA FA EGOISTA SERPE MARE DI NOTTE