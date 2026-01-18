18 Gennaio 2026
Amici 25, Valentina presenta il nuovo inedito “CaTene”: testo e significato del brano

Il brano arriva dopo l'uscita del precedente singolo "Meglio", che ad oggi vanta oltre un milione di stream su Spotify

Amici di Lorenza Ferraro
Valentina Pesaresi CaTene
Valentina Pesaresi, CaTene: significato del testo del nuovo brano.

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, durante la quale Mida ha presentato il nuovo singolo Canzone D’Amore, Valentina Pesaresi ha presentato davanti a Brunori Sas, giudice della gara inediti, e ai prof di canto e di ballo l’inedito CaTene (qui il pre-save).

Il brano arriva dopo l’uscita del precedente singolo Meglio, che ad oggi vanta oltre un milione di stream su Spotify, dove l’artista può contare su quasi 153 mila 500 ascoltatori unici mensili.

AMICI 25: VALENTINA PESARESI, “CATENE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo inedito

Il significato di CaTene sarà disponibile a breve.

Valentina Pesaresi cover CaTene

TESTO DEL BRANO

Entro piano senza fare scena
Non sono quella che parla per prima
Uso il silenzio come mio rifugio
Cerco un faro in mezzo a questo buio

Mi tagliano a metà i riflettori
In bilico tra sogno e realtà
E quanto tempo ho perso a pensare
Che avrei dovuto solo poi lasciarmi andare

Tutti quei lati che ho nascosto giuro
Stanno diventando parte di me
Correrò più veloce
Come se, no
Non mi fermassero queste

Ca-tene
Mi tengono stretta quando voglio andar su su su suuuu
Beeeene
Mi ci fai sentire ogni volta solo tu tu tu tuuuu
Feeeeede
Anche se la perdo so che non mi toglie-ra-mai-la
Seeeeete
Non mi basta mai, ne voglio sempre di più più più piùùùùùù

All’improvviso tutto è cambiato per me
Mi guardo allo specchio, un altro riflessooo
Forse più bella, o forse diversa? non lo so
Anche nel dubbio non ho paura di rimanere me stessa
Il trucco sul viso adesso è una parte di me
Niente è come prima e mi chiedo perché
Anche stanotte io mi sveglierò e penserò
Che avrei dovuto solo poi

Lasciare il mondo in mano alle persone che l’avrebbero cambiato
Senza sforzo ma
Non sono così
Chissà come sarebbe andata se
Non avessi

Ca-tene
Mi tengono stretta quando voglio andar su su su suuuu
Beeeene
Mi ci fai sentire ogni volta solo tu tu tu tuuuu
Feeeeede
Anche se la perdo so che non mi toglie-ra-mai-la
Seeeeete
Non mi basta mai, ne voglio sempre di più più più piùùùùùù

Cerca su A.M.I.