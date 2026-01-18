Amici 25, Valentina presenta il nuovo inedito “CaTene”: testo e significato del brano

Valentina Pesaresi, CaTene: significato del testo del nuovo brano.

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, durante la quale Mida ha presentato il nuovo singolo Canzone D’Amore, Valentina Pesaresi ha presentato davanti a Brunori Sas, giudice della gara inediti, e ai prof di canto e di ballo l’inedito CaTene (qui il pre-save).

Il brano arriva dopo l’uscita del precedente singolo Meglio, che ad oggi vanta oltre un milione di stream su Spotify, dove l’artista può contare su quasi 153 mila 500 ascoltatori unici mensili.

AMICI 25: VALENTINA PESARESI, “CATENE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo inedito

Il significato di CaTene sarà disponibile a breve.

TESTO DEL BRANO

Entro piano senza fare scena

Non sono quella che parla per prima

Uso il silenzio come mio rifugio

Cerco un faro in mezzo a questo buio

Mi tagliano a metà i riflettori

In bilico tra sogno e realtà

E quanto tempo ho perso a pensare

Che avrei dovuto solo poi lasciarmi andare

Tutti quei lati che ho nascosto giuro

Stanno diventando parte di me

Correrò più veloce

Come se, no

Non mi fermassero queste

Ca-tene

Mi tengono stretta quando voglio andar su su su suuuu

Beeeene

Mi ci fai sentire ogni volta solo tu tu tu tuuuu

Feeeeede

Anche se la perdo so che non mi toglie-ra-mai-la

Seeeeete

Non mi basta mai, ne voglio sempre di più più più piùùùùùù

All’improvviso tutto è cambiato per me

Mi guardo allo specchio, un altro riflessooo

Forse più bella, o forse diversa? non lo so

Anche nel dubbio non ho paura di rimanere me stessa

Il trucco sul viso adesso è una parte di me

Niente è come prima e mi chiedo perché

Anche stanotte io mi sveglierò e penserò

Che avrei dovuto solo poi

Lasciare il mondo in mano alle persone che l’avrebbero cambiato

Senza sforzo ma

Non sono così

Chissà come sarebbe andata se

Non avessi

Ca-tene

Mi tengono stretta quando voglio andar su su su suuuu

Beeeene

Mi ci fai sentire ogni volta solo tu tu tu tuuuu

Feeeeede

Anche se la perdo so che non mi toglie-ra-mai-la

Seeeeete

Non mi basta mai, ne voglio sempre di più più più piùùùùùù