
Classifiche FIMI 5-2026. Geolier domina ancora ma TonyPitony incalza. Sfera celebra i 10 anni in Top10

Settimana da incorniciare per Geolier, ma a sorprendere è la scalata di TonyPitony.

Classifiche di vendita FIMI album, singoli e formato fisico settimana 5 – 2026: Geolier resiste in vetta agli album, ma è Sfera Ebbasta a scuotere le classifiche con le celebrazioni i suoi 10 anni di carriera. In Top 10 anche 22Simba e Louis Tomlinson.

La quinta settimana del 2026 conferma al primo posto degli album Tutto è possibile di Geolier, ma il rapper napoletano deve condividere i riflettori con altri protagonisti. In Top 10 tornano ben tre dischi di Sfera Ebbasta grazie alle ristampe per i dieci anni di carriera, Louis Tomlinson debutta forte alla #2 e 22Simba vola al #4 con la nuova versione del suo progetto.

Nei singoli, Geolier mantiene cinque brani nella Top 10 e resiste al primo posto con 2 Giorni di fila, ma salgono anche Emma, Annalisa, Ultimo e Olly. Tra i debutti entrano Bresh batte Blanco e Capo Plaza.

Nel supporto fisico, la vetta va a Louis Tomlinson, ma è ancora Sfera a lasciare il segno con quattro titoli tra i più venduti in CD e vinile, incluso XDVR ANNIVERSAR10 che rientra in classifica.

