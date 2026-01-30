Classifica EarOne settimana 5 – 2026: Ernia tiene alla #1 davanti a Bruno Mars e Annalisa. Blanco debutta in Top 10

Classifica EarOne Radio settimana 5 del 2026: Ernia ancora in vetta, salgono Tiziano Ferro e Ultimo. Debutti per Blanco, Harry Styles e Marco Masini
Stabile la leadership di Berlino, ma la Top 10 si riempie di novità.
Nuova settimana di rilevazioni radiofoniche targate EarOne (qui un approfondimento se volete capire come funzionano) ed è ancora Ernia con Berlino a dominare l’airplay nazionale. Il brano si conferma alla posizione numero uno per la seconda settimana consecutiva, battendo l’ascesa di Bruno Mars, Tiziano Ferro e Ultimo.
Ingresso in Top 10 per Anche a vent’anni si muore, nuovo singolo di Blanco, mentre fanno il loro ingresso nella classifica generale artisti come Harry Styles, Bresh, Taylor Swift, Marco Masini e Gigi D’Alessio.
