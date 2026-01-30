30 Gennaio 2026
di
30 Gennaio 2026

Classifica EarOne settimana 5 – 2026: Ernia tiene alla #1 davanti a Bruno Mars e Annalisa. Blanco debutta in Top 10

Tiziano Ferro al primo posto degli indipendenti.

Classifica EarOne radio settimana 5 2026 Ernia primo
Classifica EarOne Radio settimana 5 del 2026: Ernia ancora in vetta, salgono Tiziano Ferro e Ultimo. Debutti per Blanco, Harry Styles e Marco Masini

Stabile la leadership di Berlino, ma la Top 10 si riempie di novità.

Nuova settimana di rilevazioni radiofoniche targate EarOne (qui un approfondimento se volete capire come funzionano) ed è ancora Ernia con Berlino a dominare l’airplay nazionale. Il brano si conferma alla posizione numero uno per la seconda settimana consecutiva, battendo l’ascesa di Bruno Mars, Tiziano Ferro e Ultimo.

Ingresso in Top 10 per Anche a vent’anni si muore, nuovo singolo di Blanco, mentre fanno il loro ingresso nella classifica generale artisti come Harry Styles, Bresh, Taylor Swift, Marco Masini e Gigi D’Alessio.

Tutti i dati sono forniti da EarOne, piattaforma ufficiale dell’airplay radiofonico italiano. Cliccate in basso su continua per la classsifica.

Cerca su A.M.I.