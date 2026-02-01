1 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
1 Febbraio 2026

Come si vota a Sanremo 2026: televoto, giurie e percentuali

Guida chiara al sistema di voto di Sanremo 2026 tra televoto, giurie e percentuali

di Oriana Meo
Come si vota a Sanremo 2026: televoto, giurie e percentuali di voto
Il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026 stabilisce in modo preciso chi vota, quando vota e con quali percentuali (Televoto, Sala Stampa Tv e Web, Giuria delle Radio). In questa guida trovi una sintesi di servizio, serata per serata, con i pesi di voto previsti.

Chi vota a Sanremo 2026

  • Televoto del pubblico (telefonia fissa e mobile/SMS, secondo regolamento AGCOM e regolamento specifico Sanremo 2026 che sarà pubblicato su sanremo.rai.it prima delle dirette).
  • Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media accreditati.
  • Giuria delle Radio, composta da emittenti radiofoniche nazionali e locali.

Come si vota a Sanremo 2026: percentuali serata per serata

Prima serata – Campioni

Vota esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (100%). Al termine viene stilata una classifica delle 30 canzoni e comunicate le prime 5 posizioni senza ordine di piazzamento.

Seconda serata – Campioni

Votano:

  • Televoto (50%)
  • Giuria delle Radio (50%)

Il risultato determina una classifica di serata delle 15 canzoni eseguite. Vengono comunicate le prime 5 posizioni senza ordine.

Terza serata – Campioni

Votano:

  • Televoto (50%)
  • Giuria delle Radio (50%)

Il risultato determina una classifica di serata delle altre 15 canzoni. Le prime 5 posizioni saranno comunicate senza ordine.

Quarta serata – Serata delle Cover

Per la serata delle cover votano tutte le componenti:

  • Televoto (34%)
  • Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%)
  • Giuria delle Radio (33%)

Viene stilata una classifica di serata dei 30 Artisti. L’Artista primo classificato è proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Quinta serata – Finale (Campioni)

Nella serata finale votano:

  • Televoto (34%)
  • Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%)
  • Giuria delle Radio (33%)

Il risultato della serata viene aggregato alle votazioni della Prima Serata e al risultato congiunto di Seconda e Terza Serata, determinando una classifica generale delle 30 canzoni.

La comunicazoine delle prime 5 posizioni avverà senza ordine di piazzamento. Segue una nuova votazione tra le 5 canzoni finaliste, con le stesse percentuali (34% Televoto, 33% Sala Stampa, 33% Radio), che determina la classifica finale e il vincitore di Sanremo 2026.

Nuove Proposte: come funziona il voto

Per la categoria Nuove Proposte, il regolamento prevede due fasi:

Seconda serata – Nuove Proposte

Ci sranno due sfide dirette tra i 4 aristi. Votano:

  • Televoto (34%)
  • Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%)
  • Giuria delle Radio (33%)

I due artisti più votati accedono alla Terza Serata.

Terza serata – Nuove Proposte

I due finalisti vengono votati con le stesse percentuali (34% Televoto, 33% Sala Stampa, 33% Radio). Il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà l’artista che riceverà il numero maggiore di voti.

Ex aequo e controlli sul voto

In caso di ex aequo (dopo quattro cifre decimali), il regolamento stabilisce criteri di spareggio basati, nell’ordine, sulle graduatorie determinate dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Le operazioni di voto sono effettuate alla presenza di notai incaricati da Rai.

Modalità pratiche di voto

La Rai comunicherà i dettagli operativi del Televoto (numeri, SMS, limiti e costi) nel regolamento specifico che verrà pubblicato prima dell’inizio delle dirette del Festival sul sito sanremo.rai.it.

Cerca su A.M.I.