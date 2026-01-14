Sanremo 2026, parola agli artisti: cosa raccontano davvero le canzoni in gara

Sanremo 2026 prende forma anche attraverso le parole di chi salirà sul palco del Festival… andiamo quindi a scoprire il significato delle canzoni in gara.

Prima ancora delle esibizioni, sono gli artisti stessi a raccontare, sulla pagina Instagram di Sanremo, il senso delle canzoni in gara, i motivi della scelta e il momento personale che li ha portati a presentarsi al Festival. Ne emerge un mosaico variegato, fatto di percorsi intimi, ironia, consapevolezza e bisogno di verità.

Se volete scoprire i significati di tutte le canzoni cliccate in basso su continua.