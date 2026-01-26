26 Gennaio 2026
Massimiliano Longo
Festival di Sanremo
26 Gennaio 2026

Quante copie hanno venduto le canzoni di Sanremo dal 2010 al 2025? La classifica delle edizioni più certificate

Copie certificate delle canzoni di Sanremo dal 2010 al 2025: totali per edizione e classifica
Quante copie hanno venduto le canzoni del Festival di Sanremo dal 2010 a oggi? Da quando esistono le certificazioni FIMI/GfK basate oggi su digitale, streaming e download, per quel riguarda i singoli, è possibile leggere il successo dei brani in gara anche “fuori” dall’Auditel, cioè attraverso il loro impatto reale sul mercato.

Qui sotto trovi l’aggiornamento completo (2010-2025) con il totale copie certificate per ogni edizione, qualche curiosità e la classifica dei Festival più “venduti” dell’era moderna. Con una nota importante: nel 2025 sono cambiate le soglie, e questo incide tantissimo sulla fotografia finale.

Copie certificate per ogni edizione (2010-2025)

  • Sanremo 2010 (Antonella Clerici, direzione artistica Gianmarco Mazzi) – Totale copie: 195.000
  • Sanremo 2011 (Gianni Morandi, direzione artistica Mazzi) – Totale copie: 135.000
  • Sanremo 2012 (Morandi II) – Totale copie: 285.000
  • Sanremo 2013 (Fabio Fazio III) – Totale copie: 270.000
  • Sanremo 2014 (Fazio IV) – Totale copie: 195.000
  • Sanremo 2015 (Carlo Conti I) – Totale copie: 400.000
  • Sanremo 2016 (Conti II) – Totale copie: 475.000
  • Sanremo 2017 (Conti III) – Totale copie: 800.000
  • Sanremo 2018 (Baglioni I) – Totale copie: 350.000
  • Sanremo 2019 (Baglioni II) – Totale copie: 1.030.000
  • Sanremo 2020 (Amadeus I) – Totale copie: 1.590.000
  • Sanremo 2021 (Amadeus II) – Totale copie: 2.265.000
  • Sanremo 2022 (Amadeus III) – Totale copie: 4.600.000
  • Sanremo 2023 (IV) – Totale copie: 5.050.000
  • Sanremo 2024 (Amadeus V) – Totale copie: 4.550.000
  • Sanremo 2025 (Carlo Conti IV) – Totale copie: 900.000

Nota importante: nel 2025 cambiano le soglie, e cambia la lettura dei numeri

Nel 2025 le soglie FIMI per i singoli sono salite: oro a 100.000 e platino a 200.000. Tradotto: se un brano non ha raggiunto quei livelli, semplicemente non risulta certificato e quindi non contribuisce al totale dell’edizione.

Per questo il dato 2025 (900.000) non va letto come “crollo di Sanremo”, ma come una fotografia più selettiva: con soglie più alte, meno brani entrano nel conteggio e la somma finale tende a scendere, anche a parità di consumo reale.

Curiosità

  • L’edizione con meno copie certificate nel periodo considerato è Sanremo 2011, prima edizione di Gianni Morandi, con 135.000 copie
  • Sanremo 2023 resta l’edizione più forte per copie certificate, con 5.050.000 copie.
  • Il quinquennio di Amadeus (2020-2024) totalizza 18.055.000 copie certificate: un blocco che da solo “sposta” la storia recente del Festival.
  • Confronto che fa capire il salto: la media 2010-2014 è 216.000 copie a edizione, la media 2020-2024 è 3.611.000. Parliamo di circa 17 volte tanto.
  • Totale complessivo 2010-2025: 23.090.000 copie certificate.

Classifica dei Festival per copie certificate (2010-2025)

  1. 20235.050.000 Amadeus
  2. 20224.600.000 Amadeus
  3. 20244.550.000 Amadeus
  4. 20212.265.000 Amadeus
  5. 20201.590.000 Amadeus
  6. 20191.030.000 Claudio Baglioni
  7. 2025900.000 Carlo Conti
  8. 2017800.000 Carlo Conti
  9. 2016475.000 Carlo Conti
  10. 2015400.000 Carlo Conti
  11. 2018350.000 Claudio Baglioni
  12. 2012285.000 Gianni Morandi
  13. 2013270.000 Fabio Fazio
  14. 2010195.000 Antonella Clerici
  15. 2014195.000 Fabio Fazio
  16. 2011135.000 Gianni Morandi

