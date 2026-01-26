Quante copie hanno venduto le canzoni di Sanremo dal 2010 al 2025? La classifica delle edizioni più certificate

Quante copie hanno venduto le canzoni del Festival di Sanremo dal 2010 a oggi? Da quando esistono le certificazioni FIMI/GfK basate oggi su digitale, streaming e download, per quel riguarda i singoli, è possibile leggere il successo dei brani in gara anche “fuori” dall’Auditel, cioè attraverso il loro impatto reale sul mercato.

Qui sotto trovi l’aggiornamento completo (2010-2025) con il totale copie certificate per ogni edizione, qualche curiosità e la classifica dei Festival più “venduti” dell’era moderna. Con una nota importante: nel 2025 sono cambiate le soglie, e questo incide tantissimo sulla fotografia finale.

Copie certificate per ogni edizione (2010-2025)

Sanremo 2010 (Antonella Clerici, direzione artistica Gianmarco Mazzi) – Totale copie: 195.000

Sanremo 2011 (Gianni Morandi, direzione artistica Mazzi) – Totale copie: 135.000

Sanremo 2012 (Morandi II) – Totale copie: 285.000

Sanremo 2013 (Fabio Fazio III) – Totale copie: 270.000

Sanremo 2014 (Fazio IV) – Totale copie: 195.000

Sanremo 2015 (Carlo Conti I) – Totale copie: 400.000

Sanremo 2016 (Conti II) – Totale copie: 475.000

Sanremo 2017 (Conti III) – Totale copie: 800.000

Sanremo 2018 (Baglioni I) – Totale copie: 350.000

Sanremo 2019 (Baglioni II) – Totale copie: 1.030.000

Sanremo 2020 (Amadeus I) – Totale copie: 1.590.000

Sanremo 2021 (Amadeus II) – Totale copie: 2.265.000

Sanremo 2022 (Amadeus III) – Totale copie: 4.600.000

Sanremo 2023 (IV) – Totale copie: 5.050.000

Sanremo 2024 (Amadeus V) – Totale copie: 4.550.000

Sanremo 2025 (Carlo Conti IV) – Totale copie: 900.000

Nota importante: nel 2025 cambiano le soglie, e cambia la lettura dei numeri

Nel 2025 le soglie FIMI per i singoli sono salite: oro a 100.000 e platino a 200.000. Tradotto: se un brano non ha raggiunto quei livelli, semplicemente non risulta certificato e quindi non contribuisce al totale dell’edizione.

Per questo il dato 2025 (900.000) non va letto come “crollo di Sanremo”, ma come una fotografia più selettiva: con soglie più alte, meno brani entrano nel conteggio e la somma finale tende a scendere, anche a parità di consumo reale.

Curiosità

L'edizione con meno copie certificate nel periodo considerato è Sanremo 2011, prima edizione di Gianni Morandi, con 135.000 copie

, prima edizione di , con copie Sanremo 2023 resta l’edizione più forte per copie certificate, con 5.050.000 copie.

Il quinquennio di Amadeus (2020-2024) totalizza 18.055.000 copie certificate: un blocco che da solo "sposta" la storia recente del Festival.

Confronto che fa capire il salto: la media 2010-2014 è 216.000 copie a edizione, la media 2020-2024 è 3.611.000. Parliamo di circa 17 volte tanto.

copie a edizione, la media 2020-2024 è . Parliamo di circa tanto. Totale complessivo 2010-2025: 23.090.000 copie certificate.

Classifica dei Festival per copie certificate (2010-2025)

2023 – 5.050.000 Amadeus 2022 – 4.600.000 Amadeus 2024 – 4.550.000 Amadeus 2021 – 2.265.000 Amadeus 2020 – 1.590.000 Amadeus 2019 – 1.030.000 Claudio Baglioni 2025 – 900.000 Carlo Conti 2017 – 800.000 Carlo Conti 2016 – 475.000 Carlo Conti 2015 – 400.000 Carlo Conti 2018 – 350.000 Claudio Baglioni 2012 – 285.000 Gianni Morandi 2013 – 270.000 Fabio Fazio 2010 – 195.000 Antonella Clerici 2014 – 195.000 Fabio Fazio 2011 – 135.000 Gianni Morandi

