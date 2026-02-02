2 Febbraio 2026
2 Febbraio 2026

Dove vedere Sanremo 2026: TV, streaming e opzioni per seguire il Festival

Guida rapida per seguire Sanremo 2026 in TV, streaming e on demand

Festival di Sanremo
Dove vedere Sanremo 2026 in TV e streaming su RaiPlay
Chi vuole seguire il Festival di Sanremo 2026 può farlo in TV e in streaming. In attesa di eventuali comunicazioni definitive dell’emittente, la modalità di trasmissione dovrebbe ricalcare quanto avvenuto nelle edizioni più recenti: diretta su Rai 1, streaming gratuito su RaiPlay e copertura radio su Rai Radio 2.

Dove vedere Sanremo 2026 in TV

Il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai 1, come da tradizione. La messa in onda è prevista in prima serata nelle cinque date del Festival (24–28 febbraio 2026).

Dove vedere Sanremo 2026 in streaming

Per chi preferisce seguire il Festival su smartphone, tablet, PC o Smart TV, la diretta sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay (sito e app). In base alle modalità già viste negli anni precedenti, lo streaming consente di guardare la diretta senza passare dal televisore.

Sanremo 2026 on demand

Oltre alla diretta, RaiPlay di norma rende disponibili i contenuti anche on demand (puntate e clip). Questo è utile per recuperare una serata o rivedere singole esibizioni nei giorni del Festival.

Sanremo 2026 in radio

Il Festival dovrebbe essere trasmesso anche in simulcast su Rai Radio 2, con copertura radiofonica della diretta. Nelle edizioni recenti, la fruizione radio è stata affiancata anche da formati “visual” (radio con immagini) dove previsto.

Sanremo 2026 in 4K e su satellite

Negli ultimi anni alcune edizioni hanno avuto disponibilità anche in 4K su piattaforme satellitari (quando prevista dall’emittente e dalla distribuzione). Per il 2026, eventuali conferme su 4K e canali dedicati verranno comunicate più avanti nei palinsesti e nelle note tecniche ufficiali.

Sanremo 2026 dall’estero

La visione dall’estero può dipendere da diritti e limitazioni geografiche. In alcuni casi la diretta può risultare accessibile su piattaforme Rai con restrizioni, oppure tramite canali e distribuzioni internazionali dove previste. Per chi segue da fuori Italia, è consigliabile verificare a ridosso del Festival le indicazioni ufficiali sulla disponibilità del segnale.

Approfondimento su serate, votazioni e giurie

Se ti interessa capire nel dettaglio come funziona Sanremo 2026 (struttura delle serate, votazioni e giurie), qui trovi la guida dedicata:
Come funziona Sanremo 2026: regolamento, serate, votazioni e giurie

