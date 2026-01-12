12 Gennaio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
12 Gennaio 2026

Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo 2026: una regina di ritorno nel luogo dove tutto iniziò

Non una semplice co-conduttrice, ma la padrona di casa insieme a Carlo Conti.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Carlo Conti e Laura Pausini sorridenti durante l'annuncio della conduzione di Sanremo 2026.
Il cerchio si chiude: Laura Pausini torna a casa, ovvero al Festival di Sanremo, nelle vesti di Conduttrice. Carlo Conti lo ha specificato bene: non sarà una semplice co-conduttrice, o Co-Co, come sono state definite negli ultimi anni, ma la Conduttrice della 76ma edizione del Festival di Sanremo.

Per Laura Pausini il palco dell’Ariston non è solo un teatro, è il luogo dove tutto è iniziato. Era il 1993 quando una ragazzina di Solarolo conquistava l’Italia con La solitudine, trionfando tra le Nuove Proposte. Da quel momento, una scalata inarrestabile che l’ha portata a essere la cantante italiana più premiata e ascoltata nel mondo.

LAURA PAUSINI E IL FESTIVAL DI SANREMO:UNA STORIA D’AMORE LUNGA TRENT’ANNI

Il legame tra Laura e il Festival è fatto di momenti indelebili. Dopo la vittoria del ’93 e il terzo posto tra i Big nel 1994 con Strani amori, la Pausini è tornata a Sanremo per ben sei volte come super ospite (2001, 2006, 2016, 2018, 2021 e 2022), regalando ogni volta performance da brividi. Ora, dal 24 al 28 febbraio 2026, indosserà una veste nuova, quella di padrona di casa accanto a Carlo Conti.

Nel video al Tg1 i due hanno anche scherzato sulla possibilità per Laura di cantare, magari i brani del suo album che uscirà in quei giorni, Io canto 2. Serve che la proverbiale fretta di Conti lo permetta.

SANREMO 2026: L’ANNUNCIO E L’EMOZIONE SUI SOCIAL DI LAURA PAUSINI

L’artista ha affidato ai social tutta la sua commozione per questo nuovo incarico, ammettendo che non è stato facile mantenere il segreto fino a oggi:

Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Grazie Carlo! Sei riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Oggi i miei occhi sono quelli di una piccola bambina nel corpo grande di una donna consapevole.”

La preparazione per febbraio è già nel vivo. Laura Pausini ha promesso il massimo impegno per essere all’altezza del palcoscenico che considera il più importante della sua carriera. Con la sua energia e l’esperienza di Carlo Conti, il Festival si preannuncia come un evento memorabile che celebrerà la musica italiana con una caratura internazionale.

Tra l’altro la cantante pochi giorni prima inaugurerà Milano Cortina 2026 nelle vesti di ospite.

 

All Music Italia

