Laura Pausini superospite alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Laura Pausini sarà una delle protagoniste della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cantante è stata annunciata come superospite dell’evento inaugurale, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, davanti a un pubblico globale.

La sua presenza si inserisce nel tema portante della cerimonia, Armonia, concetto che guiderà il racconto artistico e simbolico dell’apertura dei Giochi. Un’idea che passa dal dialogo tra tradizione e contemporaneità, tra identità italiana e dimensione internazionale, e che troverà nella voce di Pausini uno dei momenti centrali dello spettacolo.

La cerimonia, realizzata da Balich Wonder Studio, punta a costruire un evento fortemente iconico, capace di tenere insieme spettacolo, emozione e rappresentazione culturale. In questo contesto, il coinvolgimento di Laura Pausini non si limita alla dimensione musicale, ma diventa parte di un racconto più ampio pensato per parlare a pubblici diversi, in Italia e all’estero.

Il nome di Pausini si aggiunge a quello di Mariah Carey, già annunciata tra gli ospiti internazionali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, confermando l’intenzione di costruire un evento dal forte impatto mediatico e simbolico.

L’apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno. Una cerimonia pensata per valorizzare l’identità culturale italiana attraverso musica, spettacolo e innovazione. Tutte le informazioni ufficiali sull’evento sono disponibili anche sul sito del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026.