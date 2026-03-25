“Ossigeno” è il terzo inedito di Elena ad Amici. Testo e significato del brano

Elena D’Elia presenta Ossigeno, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.
Si tratta della prima pubblicazione per la cantautrice da quando ha avuto inizio la fase Serale del programma, sabato 21 marzo. Il brano arriva dopo i due precedenti singoli, Lolita e Wanda, che hanno permesso al pubblico di conoscere le sue doti di scrittura e la sua vocalità.
ELENA, “OSSIGENO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO
Dal frammento di testo disponibile, Ossigeno sembra essere una ballad intima e sofferta, costruita su un forte contrasto interiore. Le parole “e vorrei dirti che sto male da morire / anche se la mia anima tace” descrivono un dolore profondo che non riesce a trovare una voce, un tormento che rimane chiuso dentro. La frase successiva, “scusa se non so dirti che non mi dispiace”, aggiunge un ulteriore livello di complessità, suggerendo una sorta di orgoglio o di incapacità di mostrarsi vulnerabili, un rifiuto di chiedere scusa per il proprio silenzio o per i sentimenti che lo causano.
OSSIGENO TESTO
Una di queste sere
Ti va se ci vediamo
Ho un po’ da raccontarti
È un po’ che non parliamo
Io con le mani vuote
Tu pieno di parole
Perse chissà dove
La faccia acqua e sapone
Mi fiderò di te,
Della tua pelle, del tuo calore
Le domeniche abbracciati
Sopra il divano se fuori piove
Del modo in cui mi guardi
Se piango di nascosto
La tavola ora è vuota
E no, non lo nascondo
E vorrei dirti che sto male da morire
Anche se la mia anima tace
Scusa se non so dirti che mi dispiace
Ma non sono capace
Vuoi capirlo o no, vuoi capirlo che
Sono settimane che non riesco
A dire il tuo nome
Che se ci provo mi si spezza la voce
Non passano le ore
Non c’è più ossigeno, ossigeno, ossigeno
Una di queste sere ti va se ci perdiamo
Per le strade più nascoste
Quelle che non conosciamo
Anche quelle più sbagliate
Quelle che non c’è ritorno
Quelle che è la prima volta
Che ti lasciano un ricordo
Indelebile indelebile che è un segno
Lo sai spegnere un incendio
Siamo cenere solo cenere
Questo fuoco non si è spento
Non lo vedi siamo noi
Che abbiamo addosso solo il cuore
E non so dirti che
Sto male da morire
Anche se la mia anima tace
Scusa se non so dirti
Che mi dispiace
Ma non sono capace
Vuoi capirlo o no,
Vuoi capirlo che
Sono settimane che non riesco
Adire il tuo nome
Non ti trovo dentro altre persone
In questa confusione
Non c’è più ossigeno, ossigeno, ossigeno
Ooo
Non c’è più ossigeno
E sto male da morire
Anche se la mia anima tace
Scusa se non so dirti
Che mi dispiace
Ma non sono capace
Vuoi capirlo o no,
Vuoi capirlo che
Sono settimane che non riesco
A dire il tuo nome
Non ti trovo dentro altre persone
In questa confusione
Non c’è più ossigeno, ossigeno, ossigeno