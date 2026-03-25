“Ossigeno” è il terzo inedito di Elena ad Amici. Testo e significato del brano

Elena D’Elia presenta Ossigeno, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Si tratta della prima pubblicazione per la cantautrice da quando ha avuto inizio la fase Serale del programma, sabato 21 marzo. Il brano arriva dopo i due precedenti singoli, Lolita e Wanda, che hanno permesso al pubblico di conoscere le sue doti di scrittura e la sua vocalità.

ELENA, “OSSIGENO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, Ossigeno sembra essere una ballad intima e sofferta, costruita su un forte contrasto interiore. Le parole “e vorrei dirti che sto male da morire / anche se la mia anima tace” descrivono un dolore profondo che non riesce a trovare una voce, un tormento che rimane chiuso dentro. La frase successiva, “scusa se non so dirti che non mi dispiace”, aggiunge un ulteriore livello di complessità, suggerendo una sorta di orgoglio o di incapacità di mostrarsi vulnerabili, un rifiuto di chiedere scusa per il proprio silenzio o per i sentimenti che lo causano.

OSSIGENO TESTO

Una di queste sere

Ti va se ci vediamo

Ho un po’ da raccontarti

È un po’ che non parliamo

Io con le mani vuote

Tu pieno di parole

Perse chissà dove

La faccia acqua e sapone

Mi fiderò di te,

Della tua pelle, del tuo calore

Le domeniche abbracciati

Sopra il divano se fuori piove

Del modo in cui mi guardi

Se piango di nascosto

La tavola ora è vuota

E no, non lo nascondo

E vorrei dirti che sto male da morire

Anche se la mia anima tace

Scusa se non so dirti che mi dispiace

Ma non sono capace

Vuoi capirlo o no, vuoi capirlo che

Sono settimane che non riesco

A dire il tuo nome

Che se ci provo mi si spezza la voce

Non passano le ore

Non c’è più ossigeno, ossigeno, ossigeno

Una di queste sere ti va se ci perdiamo

Per le strade più nascoste

Quelle che non conosciamo

Anche quelle più sbagliate

Quelle che non c’è ritorno

Quelle che è la prima volta

Che ti lasciano un ricordo

Indelebile indelebile che è un segno

Lo sai spegnere un incendio

Siamo cenere solo cenere

Questo fuoco non si è spento

Non lo vedi siamo noi

Che abbiamo addosso solo il cuore

E non so dirti che

Sto male da morire

Anche se la mia anima tace

Scusa se non so dirti

Che mi dispiace

Ma non sono capace

Vuoi capirlo o no,

Vuoi capirlo che

Sono settimane che non riesco

Adire il tuo nome

Non ti trovo dentro altre persone

In questa confusione

Non c’è più ossigeno, ossigeno, ossigeno

Ooo

Non c’è più ossigeno

E sto male da morire

Anche se la mia anima tace

Scusa se non so dirti

Che mi dispiace

Ma non sono capace

Vuoi capirlo o no,

Vuoi capirlo che

Sono settimane che non riesco

A dire il tuo nome

Non ti trovo dentro altre persone

In questa confusione

Non c’è più ossigeno, ossigeno, ossigeno