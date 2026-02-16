16 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
16 Febbraio 2026

Amici 25, Elena D’Elia presenta l’inedito “Lolita”: testo e significato del brano

Il brano arriva dopo l'uscita del precedente singolo "Wanda", che ad oggi vanta oltre 81 mila 500 stream su Spotify

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25 Elena D'Elia Lolita
Elena D’Elia, Lolita: significato del testo del nuovo brano.

Dopo il passaggio dalla squadra di Anna Pettinelli a quella di Rudy Zerbi, durante la 19° puntata del Pomeridiano di Amici 25, che ha visto Giusy Ferreri esibirsi sulle note di Musica Classica, Elena D’Elia ha presentato davanti ai prof di canto e a quelli di ballo l’inedito Lolita, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da martedì 17 febbraio.

Scritto da Daniele Magro e prodotto da Michael Tenisci, il brano arriva dopo l’uscita del precedente singolo Wanda, che ad oggi vanta oltre 81 mila 500 stream su Spotify, dove l’artista può contare su 24.741 ascoltatori unici mensili.

AMICI 25: ELENA D’ELIA, “LOLITA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo inedito

Il brano racconta il momento esatto in cui, dopo la fine di una storia importante, si riscopre la propria libertà, indipendenza e vulnerabilità. D’altronde, per quanto un amore finito possa lasciare delle tracce più o meno visibili, nulla potrà mai scalfire l’anima di chi l’ha vissuto.

Elena D'Elia cover Lolita

TESTO DEL BRANO

Ed è da qui che inizio a vivere
Dentro questo taxi e fuori da un hotel
Con le mie labbra ti sto salutando
Dietro a questo vetro antiproiettile

E lascio tutte le tue false scuse in tasca
Come i biglietti di un concerto a cui non siamo stati mai
Con la mia mano ti saluto e nella testa
Nella testa ho te penso solo a te sto pensando che

Cosa resta di una storia non se ne va
Come il dramma non funziona neanche al cinema
E ballare anche da sola moi lolita
Come tutte le volte che mi hai scordato

E se poi ti incontrassi per caso non cambi strada per me
Perché fingere di stare bene sono abituata per te
Neanche una lacrima che il tempo asciugherà
Da sola io sono bravissima a rovinarmi l’anima

Ed è come se dentro ogni canzone
Ci fosse scritto il nostro nome
Per ogni inizio c’è una fine
Ma ho imparato che anche il karma sa aspettare

Ti ho aspettato anch’io poi ti ho detto addio, amour, adieux
E di nostalgia toglie la magia, di vivere
Con la mia mano ti saluto e nella testa
Nella testa ho te penso solo a te sto pensando che

Cosa resta di una storia non se ne va
Come il dramma non funziona neanche al cinema
E ballare anche da sola moi lolita
Come tutte le volte che mi hai scordato

E se poi ti incontrassi per caso non cambi strada per me
Perché fingere di stare bene sono abituata per te
Neanche una lacrima che il tempo asciugherà
Da sola io sono bravissima a rovinarmi l’anima

Lei ti ha lasciato così
Con i miei sogni a pezzi
Che cosa ti aspetti

Cosa resta di una storia non se ne va
Come il dramma non funziona neanche al cinema
E ballare anche da sola moi lolita
Come tutte le volte che mi hai scordato

E se poi ti incontrassi per caso non cambi strada per me
Perché fingere di stare bene sono abituata per te
Neanche una lacrima che il tempo asciugherà
Da sola io sono bravissima a rovinarmi l’anima

Cerca su A.M.I.