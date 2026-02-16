Amici 25, Elena D’Elia presenta l’inedito “Lolita”: testo e significato del brano

Elena D’Elia, Lolita: significato del testo del nuovo brano.

Dopo il passaggio dalla squadra di Anna Pettinelli a quella di Rudy Zerbi, durante la 19° puntata del Pomeridiano di Amici 25, che ha visto Giusy Ferreri esibirsi sulle note di Musica Classica, Elena D’Elia ha presentato davanti ai prof di canto e a quelli di ballo l’inedito Lolita, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da martedì 17 febbraio.

Scritto da Daniele Magro e prodotto da Michael Tenisci, il brano arriva dopo l’uscita del precedente singolo Wanda, che ad oggi vanta oltre 81 mila 500 stream su Spotify, dove l’artista può contare su 24.741 ascoltatori unici mensili.

AMICI 25: ELENA D’ELIA, “LOLITA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo inedito

Il brano racconta il momento esatto in cui, dopo la fine di una storia importante, si riscopre la propria libertà, indipendenza e vulnerabilità. D’altronde, per quanto un amore finito possa lasciare delle tracce più o meno visibili, nulla potrà mai scalfire l’anima di chi l’ha vissuto.

TESTO DEL BRANO

Ed è da qui che inizio a vivere

Dentro questo taxi e fuori da un hotel

Con le mie labbra ti sto salutando

Dietro a questo vetro antiproiettile

E lascio tutte le tue false scuse in tasca

Come i biglietti di un concerto a cui non siamo stati mai

Con la mia mano ti saluto e nella testa

Nella testa ho te penso solo a te sto pensando che

Cosa resta di una storia non se ne va

Come il dramma non funziona neanche al cinema

E ballare anche da sola moi lolita

Come tutte le volte che mi hai scordato

E se poi ti incontrassi per caso non cambi strada per me

Perché fingere di stare bene sono abituata per te

Neanche una lacrima che il tempo asciugherà

Da sola io sono bravissima a rovinarmi l’anima

Ed è come se dentro ogni canzone

Ci fosse scritto il nostro nome

Per ogni inizio c’è una fine

Ma ho imparato che anche il karma sa aspettare

Ti ho aspettato anch’io poi ti ho detto addio, amour, adieux

E di nostalgia toglie la magia, di vivere

Con la mia mano ti saluto e nella testa

Nella testa ho te penso solo a te sto pensando che

Cosa resta di una storia non se ne va

Come il dramma non funziona neanche al cinema

E ballare anche da sola moi lolita

Come tutte le volte che mi hai scordato

E se poi ti incontrassi per caso non cambi strada per me

Perché fingere di stare bene sono abituata per te

Neanche una lacrima che il tempo asciugherà

Da sola io sono bravissima a rovinarmi l’anima

Lei ti ha lasciato così

Con i miei sogni a pezzi

Che cosa ti aspetti

Cosa resta di una storia non se ne va

Come il dramma non funziona neanche al cinema

E ballare anche da sola moi lolita

Come tutte le volte che mi hai scordato

E se poi ti incontrassi per caso non cambi strada per me

Perché fingere di stare bene sono abituata per te

Neanche una lacrima che il tempo asciugherà

Da sola io sono bravissima a rovinarmi l’anima