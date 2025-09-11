11 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
11 Settembre 2025

Elisa, su Canale 5 il debutto a San Siro con un concerto a basso impatto ambientale

Al suo fianco artisti del calibro di Giorgia, Cesare Cremonini, Jovanotti, Ligabue e...

News di Lorenza Ferraro
Elisa - San Siro: ospiti e scaletta del concerto in onda su Canale 5
Questa sera, giovedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5 andrà in onda Elisa – San Siro, il primo concerto della cantautrice friulana nella scala del calcio, dove ha dimostrato che è ancora possibile invertire la rotta e salvare il Pianeta (qui la nostra recensione).

Come? Lei è partita dalla musica live, dando vita a un concerto a basso impatto ambientale, con scenografie realizzate con materiali riciclabili, l’utilizzo di energia pulita e diverse iniziative di sensibilizzazione green.

Elisa ha così acceso una nuova luce, mostrandoci Qualcosa Che Non (C’Era) e ripercorrendo Ogni Istante dei sui quasi trent’anni di carriera: dagli esordi internazionali fino ad oggi.

elisa torna SU CANALE 5 con una speciale notte a san siro

Il concerto al quale potremo assistere virtualmente questa sera non è, di certo, il primo della cantautrice ad essere trasmesso in TV. Di fatto, Elisa è già stata protagonista di ben due prime serate su Canale 5, ma non c’è due senza tre!

La prima risale al 3 ottobre 2017, a 20 anni in Ogni Istante: uno show ideato per celebrare i vent’anni di carriera dell’artista, che ha permesso ai fan di ripercorrere i momenti più emozionanti e coinvolgenti dei quattro concerti sold-out all’Arena Verona (12, 13, 15 e 16 settembre).

La seconda, invece, ci riporta alla Vigilia di Natale del 2023, giorno in cui è andato in onda Elisa Buon Natale Anche A Te: uno speciale basato sui concerti An Intimate Christmas del 15 e 16 dicembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (MI), che hanno visto Elisa condividere il palco con Dardust.

E, proprio a questo proposito, sempre nel 2023 ma questa volta su Rai 2, è andato in onda anche Elisa with Dardust – An intimate night, uno speciale concerto-evento registrato al Teatro Arcimboldi di Milano.

 

Cliccate in basso su continua per scoprire la scaletta completa del concerto di Elisa allo Stadio San Siro, in onda su Canale 5.

