A San Siro Elisa accende una luce nuova e ci mostra Qualcosa Che Non (C’Era)

Elisa conquista San Siro: recensione, scaletta e ospiti del concerto-evento del 18 giugno 2025 a Milano.

C’è sempre una prima volta, anche per chi – con la sua musica – ha costruito una storia ventennale. E c’è anche un sogno… quello di tornare sullo stesso palco condiviso con i Coldplay nel 2023 per cantare, ancora una volta, Eppure Sentire (Un Senso Di Te), questa volta davanti al proprio pubblico.

Ecco, ieri – mercoledì 18 giugno 2025 – questo sogno è divenuto realtà ed Elisa ci ha dimostrato che si può fare, che è ancora possibile invertire la rotta e salvare il Pianeta.

Per farlo lei è partita dalla musica, da quella live, dando vita a un concerto a basso impatto ambientale, con scenografie realizzate con materiali riciclabili, l’utilizzo di energia pulita e diverse iniziative di sensibilizzazione green, in linea con il suo impegno come ambasciatrice ONU per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

ELISA LIVE A SAN SIRO: SCENOGRAFIA E VISUAL

Per Elisa, lo studio Ombra ha ideato un palco che non è solo una scenografia, ma un vero e proprio racconto visivo e simbolico, che evoca un ritorno alla terra, all’origine, al legame profondo con il pianeta.

Ed ecco che al centro della scena trova posto una struttura in legno adornata con grandi fiori, sormontati da liane luminose e dall’edera. Ma non è tutto! Anche i visual che accompagnano i brani si muovono infatti tra racconti di elementi naturali e mascherini video, ovvero cornici grafiche composte da fiori, alberi e piante.

E poi c’è l’half-pipe, chiaro omaggio alla passione di Elisa per lo skate.

ELISA: A SAN SIRO UN RITO DI LUCE E SPERANZA

Inteso ed emotivamente travolgente, il concerto di Elisa allo Stadio San Siro di Milano è stato un rito di luce e speranza, perché è vero che la bellezza può ancora salvarci.

Così, con una scenografia poetica e immersiva alle spalle, la cantautrice ha ripercorso Ogni Istante, ogni attimo di felicità, di questi vent’anni di musica e parole, dando vita a una grande festa, ma anche a un vero e proprio viaggio che dagli esordi internazionali arriva fino ad oggi, tra sperimentazioni sonore e un impegno sociale sempre più marcato.

E, proprio a questo proposito, non poteva di certo mancare una presa di posizione netta, a favore della pace, sulle note di Together, cantata insieme a Giorgia che – insieme a okgiorgio, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Cesare Cremonini, Dardust e Ligabue – ha contribuito a trasformare il concerto in una perla di rara bellezza (peccato per i problemi tecnici durante le esibizioni con Jovanotti – dalla tribuna la voce di Lorenzo non si sentiva).

ELISA: LA SCALETTA DEL CONCERTO-EVENTO A SAN SIRO

Tre ore di musica e un crescendo di emozioni: ecco la scaletta e tutti gli ospiti che ieri – mercoledì 18 giugno – hanno preso parte al concerto-evento di Elisa allo Stadio San Siro di Milano:

Intro con OKGIORGIO Labyrinth Rainbow Broken Una Poesia Anche Per Te Heaven Out Of Hell Dillo Solo Al Buio The Waves Stay Eppure Sentire (Un Senso Di Te) Canto Maori di Nauria (Tribù Maori Tainui -Aotea) A Prayer Hallelujah Promettimi Anche Fragile Basta Così + Ti Vorrei Sollevare con GIULIANO SANGIORGI Almeno Tu Nell’Universo Medley: A Tempo Perso + It Is What It + Is Cure Me + Neon Sesso Debole Dancing Se Piovesse Il Tuo Nome con DARDUST Medley: Seta + Palla Al Centro con DARDUST e JOVANOTTI Le Tasche Piene Di Sassi con JOVANOTTI e CESARE CREMONINI Poetica con JOVANOTTI e CESARE CREMONINI Nonostante Tutto con CESARE CREMONINI Luce (Tramonti A Nord Est) No Hero L’Anima Vola Di Sole E D’Azzurro + La Cura con GIORGIA Together con GIORGIA Gli Ostacoli Del Cuore con LIGABUE A Modo Tuo con LIGABUE O Forse Sei Tu Qualcosa Che Non C’è

Foto di copertina a cura di Giulia Parmigiani