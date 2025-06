Tramonti a Nord Est: il sogno di Elisa prende il largo. Posti polverizzati in 18 minuti

In meno di mezz’ora – 18 minuti per la precisione – tutti i posti disponibili per il concerto di Elisa – in programma il prossimo 27 giugno sulle Rive di Trieste, nella giornata inaugurale di Tramonti a Nord Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia – sono stati polverizzati.

L’apertura delle prenotazioni, avvenuta alle ore 15:00 di oggi – lunedì 16 giugno – sulla piattaforma ufficiale Powered by Clappit, ha infatti registrato un’affluenza senza precedenti, con migliaia di fan collegati contemporaneamente per assicurarsi l’ingresso all’evento gratuito.

ELISA ANNUNCIA “TRAMONTI A NORD EST”: IL 1° FLOATING FESTIVAL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ideato e diretto artisticamente da Elisa ed Elena Toffoli e realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la collaborazione con PromoTurismoFVG, Tramonti a Nord Est prenderà vita dal 27 al 29 giugno in tre suggestive location: le Rive della città di Trieste, il Golfo di Monfalcone e la Laguna di Grado/Marano.

Qui il pubblico potrà assistere agli eventi da piccole imbarcazioni, motonavi oppure da terra, godendosi concerti e DJ set di artisti di grande fama italiana.

IL CUORE DEL FESTIVAL

Tramonti a Nord Est nasce come un abbraccio profondo tra musica, natura e paesaggio, dove ogni performance è unica, influenzata dall’atmosfera e dall’emozione del luogo che la ospita.

“La musica è parte del nostro bagaglio culturale e il Friuli Venezia Giulia è un territorio magico, dove terra e mare, tra le onde dell’Adriatico e la quiete della laguna, s’intrecciano, si mescolano e si fondono dando vita a uno spettacolo unico. Tramonti a Nord Est è un omaggio alla nostra terra, con cui siamo certi di lasciare un ricordo indelebile”.

Parole, quelle del Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che fanno eco a quelle di Elisa: “Sognavo da tempo un festival immerso nella natura, che unisse paesaggio, musica e anima.

Tramonti a Nord Est è nato così: come un abbraccio tra ciò che amo e la terra che mi ha cresciuta. Ogni serata sarà diversa, unica, un’esperienza in cui tutto – cielo, acqua, emozione – diventa parte della musica. Il Friuli Venezia Giulia è il mio cuore e con questo festival voglio restituirgli un po’ della bellezza che mi ha regalato“.

IL PROGRAMMA

Venerdì 27 giugno – Rive di Trieste

Il festival si apre nel cuore pulsante della città, davanti a Piazza Unità d’Italia, con un palco allestito a bordo della storica Nave Palinuro della Marina Militare Italiana.

Ad inaugurare la serata sarà Tananai, seguito dal DJ set di Mace, che animerà l’atmosfera con suoni elettronici e coinvolgenti. Poi, sarà il turno di Elisa, protagonista del primo evento accessibile a tutti, grazie al progetto OpenArts, che garantirà alle persone con disabilità sensoriali audiodescrizioni e sottotitoli in tempo reale.

“Siamo molto orgogliosi di rendere accessibile il concerto di Elisa in Piazza Unità a Trieste anche a chi solitamente non può vivere l’esperienza unica della musica live. Cultura e intrattenimento sono una parte fondamentale della nostra vita e tutti devono poterne fruire“, ha dichiarato Federico Spoletti, Fondatore OpenArts, CEO Sub-ti Access.

“Collaborare con un’artista così importante e attenta alle tematiche sociali è il miglior inizio per il progetto OpenArts, che quest’estate renderà interamente accessibili gli spettacoli e le manifestazioni organizzate in Friuli Venezia Giulia”.

Sabato 28 giugno – Golfo di Monfalcone

Tra le vertiginose pareti del Carso che si tuffano nel mare, sabato 28 giugno prenderà forma un live senza precedenti, a bordo del Caicco Tango.

Qui Elisa regalerà ai presenti un concerto pensato come un vero dialogo musicale con i Motel Connection (band nata nel 2000 da Samuel, Pierfunk e Pisti), che si alterneranno in un flusso continuo tra voce, strumenti e sonorità elettroniche.

L’ingresso al concerto sarà gratuito, ma possibile solo ed esclusivamente per imbarcazioni da diporto, boat transfer o boat rent. Le prenotazioni si apriranno il 23 giugno all’1 di notte tramite il link disponibile sul sito di PromoTurismoFVG e Friends&Partners.

Domenica 29 giugno – Laguna di Grado/Marano (Portobuso)

Domenica 29 luogo il sipario calerà in un luogo dal fascino crudo e autentico, la laguna di Grado/Marano: uno spazio sospeso tra acqua, silenzio e paesaggio, dove il mare non brilla, ma avvolge, ed Elisa si alternerà sul palco con Emma e Dardust.

L’ingresso al concerto sarà gratuito, ma possibile solo ed esclusivamente per imbarcazioni da diporto, boat transfer o boat rent. Le prenotazioni si apriranno il 23 giugno all’1 di notte tramite il link disponibile sul sito di PromoTurismoFVG e Friends&Partners.