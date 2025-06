Mentre cresce l’attesa per il live a San Siro, Elisa annuncia “Sesso Debole”

Elisa, Sesso Debole: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 13 giugno, Sesso Debole è il nuovo singolo di Elisa, che il 18 giugno approderà allo Stadio San Siro di Milano con un best of emozionale che punta a trasformare il live in un caso studio replicabile per tutto il settore live italiano.

Di fatto, Elisa ha ideato un progetto culturale integrato, dove l’intrattenimento si fonde con la sensibilizzazione e ogni elemento è pensato in chiave sostenibile.

Ma, quali sono le azioni concrete che verranno messe in atto?

Di seguito, ne riportiamo alcune (QUI il nostro approfondimento):

uso di biocarburante HVO (al posto del gasolio) per generatori e trasporti tecnici, con una riduzione del 70% delle emissioni di CO₂;

(al posto del gasolio) per generatori e trasporti tecnici, con una riduzione del delle emissioni di CO₂; raccolta differenziata capillare con il supporto di AMSA , dentro e fuori lo stadio;

capillare con il supporto di , dentro e fuori lo stadio; mobilità sostenibile potenziata grazie alla collaborazione con ATM , FS , Lime e altri partner;

potenziata grazie alla collaborazione con , , e altri partner; iniziative di economia circolare , come la campagna di riuso degli abiti in collaborazione con VestiSolidale ;

, come la in collaborazione con ; carbon footprint misurata da Tetis e JustonEarth per garantire trasparenza e impatto scientifico.

