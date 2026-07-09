X Factor 2026 sta prendendo forma. La nuova edizione del talent di Sky arriverà in autunno con una giuria in parte rinnovata, la conferma di Giorgia alla conduzione e una novità importante per la finale, che dopo due anni non dovrebbe più svolgersi a Napoli.

Quando inizia X factor 2026

La nuova edizione di X Factor 2026 è attesa su Sky da giovedì 10 settembre 2026, con le puntate in onda ogni giovedì alle 21.15.

Il programma sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Come sempre, la prima parte della stagione sarà dedicata alle selezioni, prima dell’arrivo dei Live Show.

I giudici di X Factor 2026

La giuria di X Factor 2026 vede una sola nuova entrata rispetto alla precedente edizione: Irama.

Il cantante prende il posto di Achille Lauro e siede al tavolo insieme a Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia, confermati dopo l’edizione precedente.

La presenza di Irama è la prima vera novità editoriale della stagione. Non si tratta di un ritorno televisivo neutro: arriva al talent dopo un percorso costruito tra pop, urban e canzone italiana, con un pubblico molto riconoscibile e una storia già legata ai talent.

X Factor 2026, è ufficiale: Irama sostituisce Achille Lauro in giuria

Giorgia confermata alla conduzione

Alla conduzione di X Factor 2026 ci sarà ancora Giorgia.

Per la cantante si tratta della terza edizione consecutiva alla guida del programma, dopo il debutto nel ruolo nel 2024. La conferma indica una linea precisa: mantenere una conduzione musicale, più vicina al percorso dei concorrenti che alla classica gestione televisiva del talent.

X Factor 2026: il cast con Giorgia, Irama e i tre confermati. Audizioni dal 2 giugno

Audizioni, Bootcamp e Last Call

Le prime fasi di X factor 2026 sono già entrate nel vivo.

Le Audizioni sono state registrate all’Allianz Cloud di Milano. Nella stessa sede si sono svolte anche le registrazioni dei Bootcamp e delle Last Call, la fase decisiva che porta alla definizione dei 12 finalisti destinati ai Live Show.

Sky ha aperto al pubblico le diverse fasi di selezione: Audizioni il 7 e 8 giugno, Bootcamp il 20 e 21 giugno e Last Call il 4 luglio 2026.

Al momento non sono stati annunciati ufficialmente i nomi dei concorrenti che accederanno ai Live.

La finale di X Factor 2026

Una delle novità più rilevanti riguarda la finale di X Factor 2026.

Dopo due edizioni in piazza del Plebiscito a Napoli, la produzione dovrebbe riportare l’ultimo atto del programma nell’area milanese. Secondo quanto emerso dalla presentazione dei palinsesti Sky, la finale si svolgerà al Forum di Assago.

È un cambio importante non solo dal punto di vista logistico. La finale a Napoli aveva dato al programma una dimensione più esterna e cittadina; il ritorno al Forum riporta invece X Factor in una cornice più vicina alla sua storia recente e al suo centro produttivo.

Come cambia il format

Per ora non risultano annunciati cambi radicali nel format di X Factor 2026.

La struttura resta quella ormai consolidata: una prima fase di selezioni registrate, poi i Live Show, con i concorrenti divisi nelle squadre dei quattro giudici.

La novità più evidente, al momento, non riguarda il meccanismo della gara ma l’equilibrio del tavolo: l’ingresso di Irama modifica il rapporto tra i giudici e porta nel programma un artista ancora pienamente attivo sul fronte discografico.

I nomi che circolano

Al momento non ci sono nomi di concorrenti da trattare come indiscrezioni solide.

Le Audizioni, i Bootcamp e le Last Call sono già stati registrati, ma l’identità dei finalisti non è stata comunicata ufficialmente. Eventuali nomi emersi online andranno quindi trattati con cautela, distinguendo sempre tra dichiarazioni pubbliche, rumor di stampa e semplici voci social.

Cosa manca ancora da sapere

Molte informazioni centrali su X Factor 2026 devono ancora essere annunciate.

Il calendario completo delle puntate

La data ufficiale dei Live Show

La data della finale

Le modalità del televoto

I nomi dei 12 finalisti

Le assegnazioni alle squadre dei giudici

Gli ospiti dei Live Show

Le informazioni sui biglietti della finale

X Factor 2026, hub in aggiornamento

Questo articolo resterà il punto di riferimento di All Music Italia su X Factor 2026.

L’immagine in copertina è del profilo ufficiale Facebook di X Factor Italia