camilla, Solo noi: le regole autoimposte da spezzare nell’inedito di X Factor
Una ballad intima che cresce fino al finale, e che camilla canterà giovedì 19 novembre nel Live di X Factor 2026.
di All Music Italia ·
camilla, all’anagrafe Camilla Guerini, canterà a X Factor 2026 l’inedito Solo noi, in uscita per Warner Music Italy, nel Live di giovedì 19 novembre. Il brano è una ballad intima e introspettiva, in cui camilla dialoga con sé stessa.
Camilla Guerini, 23 anni, di Rudiano, in provincia di Brescia, prima di X Factor si era esibita solo in oratorio. Ai Bootcamp ha ottenuto l’X Pass di Paola Iezzi, nella cui squadra canta ai Live.
Il significato di Solo noi di camilla
In Solo noi camilla canta di regole che si è data da sola e che la tengono ferma, finché scopre di poterle spezzare e di potersi lasciare andare all’imprevedibilità della vita. Il brano cresce di voce e musica fino a una presa di coscienza finale: camilla può lasciare uno schema prestabilito.
Testo di Solo noi di camilla
Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.
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