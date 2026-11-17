Patrizia Napolano canterà giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito RIMAN, in uscita per Warner Music Italy.

Patrizia Napolano, 22 anni, di Giugliano, in provincia di Napoli, canta nella squadra di Irama. Alle Audizioni del 17 settembre ha cantato e rappato Bang Bang di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj, e ha ottenuto quattro sì e la standing ovation.

Il significato di RIMAN di Patrizia Napolano

RIMAN è un brano intenso e viscerale, sospeso tra italiano e napoletano, che racconta lo smarrimento della crescita, quando le voci esterne e i dubbi ripetono che non ce la farai.

Il titolo ha un doppio significato: “resta”, tra la paura che trattiene nella zona di comfort e la spinta ad andare verso il futuro. È un conflitto interiore che diventa voglia di riscatto.

Credits del brano ▸ Artista · Patrizia Napolano

· Patrizia Napolano ▸ Titolo · RIMAN

Testo di RIMAN di Patrizia Napolano

Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.