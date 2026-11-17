Patrizia Napolano, RIMAN: l’inedito sospeso tra italiano e napoletano al Live di X Factor
Il titolo ha un doppio significato: resta, tra la paura che trattiene e la spinta ad andare verso il futuro.
di All Music Italia ·
Patrizia Napolano canterà giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito RIMAN, in uscita per Warner Music Italy.
Patrizia Napolano, 22 anni, di Giugliano, in provincia di Napoli, canta nella squadra di Irama. Alle Audizioni del 17 settembre ha cantato e rappato Bang Bang di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj, e ha ottenuto quattro sì e la standing ovation.
Il significato di RIMAN di Patrizia Napolano
RIMAN è un brano intenso e viscerale, sospeso tra italiano e napoletano, che racconta lo smarrimento della crescita, quando le voci esterne e i dubbi ripetono che non ce la farai.
Il titolo ha un doppio significato: “resta”, tra la paura che trattiene nella zona di comfort e la spinta ad andare verso il futuro. È un conflitto interiore che diventa voglia di riscatto.
Testo di RIMAN di Patrizia Napolano
Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.
Tutto su Patrizia Napolano
- Da leggerePatrizia Napolano a X Factor 2026: da Bang Bang ad Aretha Franklin con la squadra di IramaX Factor · 16 ottobre
- La schedaPatrizia Napolano: notizie, concerti e voto in AMI Charts14 articoli su All Music Italia
Quanto AMI Patrizia?
Qui voti Patrizia Napolano come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.