Le Distanze canteranno giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito Missione di soccorso, in uscita per Warner Music Italy.

Le Distanze, il trio genovese formato da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese, canta nella squadra di Irama. Nel 2021 la band ha vinto la 34ª edizione di Sanremo Rock nella sezione Trend e nel 2023 ha aperto il concerto dei The Who a Firenze Rocks.

Il significato di Missione di soccorso de Le Distanze

Missione di soccorso ha un sound moderno e nasconde una critica sociale affilata dietro un’apparente leggerezza. Fra le immagini di una città nevrotica, Le Distanze guardano il mondo con gli occhi di chi si sente fuori posto e cerca qualcuno con cui condividere la stessa solitudine. Archi, synth ed elettronica fanno da spazio sicuro in cui riconoscersi.

Credits del brano ▸ Artista · Le Distanze

· Le Distanze ▸ Titolo · Missione di soccorso

Testo di Missione di soccorso de Le Distanze

Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.