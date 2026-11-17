Le Distanze, Missione di soccorso: una critica sociale dietro un’apparente leggerezza
Archi, synth ed elettronica per uno spazio sicuro in cui riconoscersi, nel Live di giovedì 19 novembre.
di All Music Italia ·
Le Distanze canteranno giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito Missione di soccorso, in uscita per Warner Music Italy.
Le Distanze, il trio genovese formato da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese, canta nella squadra di Irama. Nel 2021 la band ha vinto la 34ª edizione di Sanremo Rock nella sezione Trend e nel 2023 ha aperto il concerto dei The Who a Firenze Rocks.
Il significato di Missione di soccorso de Le Distanze
Missione di soccorso ha un sound moderno e nasconde una critica sociale affilata dietro un’apparente leggerezza. Fra le immagini di una città nevrotica, Le Distanze guardano il mondo con gli occhi di chi si sente fuori posto e cerca qualcuno con cui condividere la stessa solitudine. Archi, synth ed elettronica fanno da spazio sicuro in cui riconoscersi.
Testo di Missione di soccorso de Le Distanze
Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.
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