Giovedì 12 novembre X Factor 2026 torna in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il quarto Live Show, “Hell Factor”: tre eliminazioni, con Charlotte Cardin ospite. Ogni concorrente canta due brani: uno già eseguito nella Giostra e uno assegnato nella manche libera.

Articolo in aggiornamento in diretta: giovedì 12 novembre dalle 21.15 l’ordine di uscita, le esibizioni, i commenti dei giudici e i verdetti compaiono qui man mano che vanno in onda.

Come funziona il quarto Live Show di X Factor 2026: Giostra, cover e tre eliminazioni

Il quarto Live cambia le regole della gara. La prima manche è la “Giostra”: i 10 concorrenti si esibiscono uno dopo l’altro, per circa un minuto a testa e senza pause, i 10 concorrenti riproporranno uno dei brani eseguiti finora, con scenografie e coreografie ricreate in tutta l’X Factor Arena. La seconda manche è di cover, con un brano assegnato a ciascuno.

A fine serata tutti i voti portano a una classifica unica: i due meno votati lasciano subito il palco, mentre il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio, e uno di loro è il terzo eliminato della serata.

Giovedì 12 novembre sono anche dieci anni dalla morte di Cranio Randagio, arrivato fino alle Home Visit di X Factor nel 2015. Nel 2016 il programma lo ricordò proprio al quarto Live: il nostro appello perché lo faccia anche quest’anno, e la sua storia.

Quattro assegnazioni su dieci sono italiane: La rondine di Mango per ALÌA, Va bene, va bene così di Vasco Rossi per Manu, Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio per camilla e Scende la pioggia di Gianni Morandi, in un medley con Elenore dei Turtles, per i Mad-Dog.

Il racconto del terzo Live Show, con l’eliminazione di Lenanie: le esibizioni e i verdetti, con le pagelle di Luca Jurman. Per votare: come si vota a X Factor 2026.

Le assegnazioni del quarto Live Show di X Factor 2026: ordine di uscita e scaletta

Squadra Artista Giostra Manche libera Jake La Furia Alex Fontana Last Nite (The Strokes) Maggie M’Gill (The Doors) Jake La Furia ALÌA Maybe (Sienna Spiro) La rondine (Mango, nella versione di Angelina Mango) Paola Iezzi Mad-Dog Club Foot (Kasabian) Elenore / Scende la pioggia (The Turtles / Gianni Morandi) Paola Iezzi Manu Incoscienti giovani (Achille Lauro) Va bene, va bene così (Vasco Rossi) Paola Iezzi camilla Where Is My Husband! (RAYE) Io che non vivo (senza te) (Pino Donaggio) Irama Le Distanze Space Monkey (Placebo) Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance) Irama Patrizia Napolano Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj) And I Am Telling You I’m Not Going (nella versione di Faouzia) Francesco Gabbani Teo Bok La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) Can’t Stop the Feeling! (Justin Timberlake) Francesco Gabbani Scraffs Celebrity Skin (Hole) American Idiot (Green Day) Francesco Gabbani Giacomo Calò Almeno tu nell’universo (Mia Martini) All of Me (John Legend)

Ordine di uscita in aggiornamento. Torna su questa pagina per la scaletta completa.

Quarto Live Show di X Factor 2026: orario, canale e dove vederlo

Il quarto Live Show va in onda giovedì 12 novembre alle 21.15 dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con Giorgia alla conduzione.

Alle 21, prima della diretta, c’è Ante Factor con Mariasole Pollio dal backstage. Tra le due manche sale sul palco Charlotte Cardin, pop star canadese vincitrice delle Victoires de la Musique come artista femminile dell’anno, che sarà in Italia il 20 maggio 2027 al Fabrique di Milano. La puntata resta disponibile on demand su NOW e Sky Go, e la replica in chiaro va in onda di martedì su TV8 e di mercoledì su Cielo. Orari e canali: a che ora e dove vedere X Factor.

È in diretta o registrato?

Il quarto Live Show di X Factor 2026 va in onda in diretta dall’X Factor Arena di Assago, e il voto da casa è gratuito durante la puntata.

Le regole cambiano rispetto ai primi tre Live: i due concorrenti meno votati escono subito, mentre il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio, deciso dai giudici. Esce chi riceve almeno tre voti, e se si spaccano a metà scattano i 200 secondi di televoto del Tilt.

X Factor 2026, il quarto Live Show in diretta: esibizioni e verdetti

Qui sotto trovate il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei giudici, il televoto e il verdetto del ballottaggio, aggiornato mentre la puntata va in onda.