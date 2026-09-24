Le Distanze sono una delle band arrivate alle Audition di X Factor 2026. Il gruppo genovese è oggi formato da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese e arriva al talent con un percorso già costruito tra singoli, contest e importanti esperienze dal vivo.

A X Factor 2026 il trio sceglie di cantare Space Monkey dei Placebo, costruendo la performance fin dall’apertura con un walkie-talkie. A colpire i giudici sono soprattutto il suono compatto e l’identità della band: il risultato sono quattro sì e l’accesso ai Bootcamp.

Chi sono Le Distanze di X Factor 2026

Le Distanze sono una band formata da Andrea Manuel Pagella, voce e pianoforte, Corinna Lanari, basso e cori, e Saverio Campese alla batteria.

Il progetto nasce circa sei anni prima della partecipazione a X Factor. I tre musicisti hanno iniziato a studiare musica da bambini, mentre Andrea, autore di testi e musiche della band, ha proseguito la propria formazione al Conservatorio di Genova.

Nel corso degli anni la formazione del gruppo è cambiata. Nel gennaio 2025, quando All Music Italia presentava in anteprima il video di Quelli come Me e mE, nella band figurava anche il chitarrista Lucas Queirolo. Successivamente Le Distanze hanno proseguito il percorso come trio.

Le canzoni de Le Distanze prima di X Factor

Tra i primi brani del gruppo c’è Rimani qui, inserito nella colonna sonora del film The Mirror. Seguono il primo progetto discografico e brani come Sì, non ci penso!.

Nel 2023 la band arriva su uno dei palchi più importanti del proprio percorso aprendo il concerto dei The Who a Firenze Rocks, nella giornata che vede in cartellone anche Tom Morello. Nel 2024 partecipa invece a Deejay On Stage.

Nel gennaio 2025 esce Quelli come Me e mE, il cui videoclip viene presentato in anteprima esclusiva su All Music Italia. Il brano unisce pop moderno, rock e influenze post-punk anni Novanta.

Nello stesso anno arrivano Da tempo, Fuori di me e Testo #2.

Con Da tempo Le Distanze partecipano al Fatti Sentire Festival 2025 e vincono la quarta edizione della manifestazione, trasmessa anche su Rai 2. Alla band vanno il premio da 5.000 euro, l’accesso al Festival della Canzone Italiana in Belgio e, ex aequo con Asia Del Prete, il Premio Audacia.

Nel gennaio 2026 pubblicano Divento matto, proseguendo il percorso che li porterà pochi mesi dopo sul palco di X Factor.

Le Distanze alle Audition di X Factor 2026

Alle Audition di X Factor 2026 Le Distanze scelgono Space Monkey dei Placebo, brano contenuto nell’album Meds del 2006.

Il trio costruisce l’esibizione anche nella messa in scena. L’inizio con un walkie-talkie anticipa una performance in cui il caos diventa parte dello spettacolo, pur mantenendo grande precisione e comunicazione tra i tre musicisti.

La reazione dei giudici è immediata. Uno di loro definisce quella della band «una delle performance che mi è arrivata forse più forte da quando mi sono seduto qua al tavolo», sottolineando proprio il contrasto tra il caos del pezzo e l’ordine con cui i tre riescono a suonare insieme.

Viene apprezzato anche il lavoro di Saverio Campese alla batteria, in particolare il suono del rullante, mentre il giudizio generale insiste soprattutto sull’identità già riconoscibile del gruppo: «Hanno un’identità, sono fighi, sono qua preparati, con la testa».

Per Andrea Manuel Pagella arriva anche l’unica osservazione più critica. La voce viene considerata ancora «un filino acerba» in alcuni passaggi, ma allo stesso tempo vengono apprezzati il timbro e il modo di muoversi sul palco.

Il verdetto finale non lascia spazio a dubbi: Le Distanze ottengono quattro sì e accedono ai Bootcamp di X Factor 2026.

Le canzoni pubblicate da Le Distanze

Rimani qui

Sì, non ci penso!

Quelli come Me e mE

Da tempo

Fuori di me

Testo #2

Divento matto

Le Distanze: le domande più cercate

Chi sono Le Distanze di X Factor 2026?

Le Distanze sono una band genovese formata da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese. Prima di X Factor avevano già pubblicato diversi singoli e partecipato a numerosi contest musicali.

Chi sono i componenti de Le Distanze?

Le Distanze sono formati da Andrea Manuel Pagella alla voce e al pianoforte, Corinna Lanari al basso e ai cori e Saverio Campese alla batteria.

Cosa hanno cantato Le Distanze a X Factor 2026?

Alle Audition di X Factor 2026 Le Distanze hanno cantato Space Monkey dei Placebo.

Le Distanze sono passati ai Bootcamp di X Factor 2026?

Sì. Le Distanze hanno ottenuto quattro sì dai giudici e hanno superato le Audition di X Factor 2026.

Le Distanze hanno già pubblicato delle canzoni?

Sì. Tra i brani pubblicati da Le Distanze ci sono Rimani qui, Sì, non ci penso!, Quelli come Me e mE, Da tempo, Fuori di me, Testo #2 e Divento matto.

Le Distanze hanno vinto dei concorsi?

Sì. Nel 2025 Le Distanze hanno vinto il Fatti Sentire Festival con il brano Da tempo.