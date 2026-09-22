In molti, noi compresi, avevamo pensato che Marco Mengoni stesse per annunciare il suo ritorno con nuova musica. Un video pubblicato sui social, un countdown e quella parola, Sbagliato, ripetuta più volte avevano fatto pensare al titolo di un nuovo singolo.

Il countdown è terminato e, almeno per il momento, il nuovo brano non c’è. L’annuncio riguarda invece Allo Sbagliato, un nuovo offline club milanese che avrà proprio Marco Mengoni come direttore creativo.

Il progetto avrà una programmazione di sette settimane e nasce con l’idea di costruire uno spazio fuori dai canoni tradizionali dei club, sia nella proposta artistica sia nel modo in cui il pubblico vivrà le serate.

Marco Mengoni direttore creativo di Allo Sbagliato

Per Marco Mengoni si tratta del primo incarico come direttore creativo di uno spazio di questo tipo. Sarà lui a costruire il cartellone delle sette settimane, scegliendo artisti, amici e personalità che non arriveranno necessariamente soltanto dal mondo della musica.

La selezione seguirà i gusti e le curiosità dello stesso Mengoni, anche fuori da quella che il pubblico potrebbe considerare la sua zona più naturale.

Il nome scelto riassume l’idea alla base del progetto: per Mengoni, “sbagliato” è tutto ciò che non è canonico, che sorprende o che, anche solo in un dettaglio, non corrisponde a ciò che ci si aspetterebbe.

Il significato del video di Marco Mengoni

Alla luce dell’annuncio, anche il teaser pubblicato il giorno precedente diventa più chiaro.

Nel video Marco Mengoni passa attraverso diverse situazioni in cui qualcuno sembra suggerirgli quale sarebbe la scelta “giusta”: dalla ginnastica alla prova d’abito, dal bar fino alla riunione con il suo staff.

È proprio durante la riunione che arriva la frase che anticipava il progetto:

“Io questa volta lo voglio fare SBAGLIATO.”

Quello che poteva sembrare il lancio di una nuova era discografica era quindi il primo passo della comunicazione di Allo Sbagliato.

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Come sarà Allo Sbagliato

Il nuovo spazio milanese viene descritto come una venue “grande il giusto”, con una struttura scenica pensata per ribaltare alcuni dei canoni estetici dei club musicali.

La scelta più particolare riguarda però il rapporto con gli smartphone. Durante gli eventi non sarà possibile utilizzare le fotocamere dei propri dispositivi per fare foto o registrare video.

L’obiettivo è riportare l’attenzione su quello che succede dentro il locale, lasciando che il ricordo della serata resti legato all’esperienza vissuta e non alla sua registrazione sul telefono.

Il cartellone si svilupperà nell’arco di sette settimane e comprenderà nomi provenienti anche da mondi diversi dalla musica. Al momento non sono ancora stati annunciati il programma completo, gli ospiti e tutti i dettagli relativi all’accesso.

E il nuovo singolo di Marco Mengoni?

Resta invece aperta la questione musicale. Il teaser e il countdown non hanno portato, almeno questa volta, all’annuncio di un nuovo singolo e Sbagliato non è il titolo di una canzone.

Il ritorno discografico di Marco Mengoni resta quindi ancora da scoprire. Intanto l’artista, reduce da un tour che secondo i dati dalla SIAE ha superato i 670.000 spettatori tra stadi, palazzetti italiani e arene europee, apre una nuova parentesi professionale passando per la prima volta dietro la costruzione creativa di un club.

Foto di Comunicarlo