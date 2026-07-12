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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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Ligabue nei palasport 2026: date, biglietti e scaletta del tour

Tutte le date del tour autunnale di Ligabue nei palasport, con calendario completo, biglietti e scaletta attesa dei concerti.

Tour di Oriana Meo
Luciano Ligabue durante il tour La Notte di Certe Notti nei palasport 2026
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Luciano Ligabue torna nei palasport con l’ultima parte del tour La Notte di Certe Notti. Dopo la leg estiva che ha attraversato Bibione, Roma, Torino e Milano, il rocker di Correggio riprende il 12 settembre con la data zero di Jesolo, prima di toccare le principali arene italiane. Quindici date, senza repliche, fino alla chiusura del 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

Il tour celebra i trent’anni di Certe notti e dell’album Buon compleanno Elvis, al centro di uno spettacolo che ripercorre oltre tre decenni di carriera.

Ligabue nei palasport 2026: tutte le date

 

Ligabue · La Notte di Certe Notti
Data Città Biglietti
12 set 2026 Jesolo Data zero
Palazzo del Turismo		 Biglietti
22 set 2026 Verona
Arena di Verona		 Biglietti
25 set 2026 Padova
Kioene Arena		 Biglietti
27 set 2026 Bergamo
ChorusLife Arena		 Biglietti
29 set 2026 Genova
Pala Teknoship		 Biglietti
1 ott 2026 Livorno
Modigliani Forum		 Biglietti
3 ott 2026 Pesaro
Vitrifrigo Arena		 Biglietti
6 ott 2026 Firenze
Nelson Mandela Forum		 Biglietti
8 ott 2026 Mantova
PalaUnical		 Biglietti
10 ott 2026 Bologna
Unipol Arena		 Biglietti
14 ott 2026 Messina
Pala Rescifina		 Biglietti
16 ott 2026 Eboli
PalaSele		 Biglietti
18 ott 2026 Bari
Palaflorio		 Biglietti
20 ott 2026 Ancona
Pala Prometeo		 Biglietti
24 ott 2026 Milano Ultima data
Unipol Dome		 Biglietti
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La scaletta attesa dei concerti nei palasport

La scaletta ufficiale della leg autunnale non è ancora stata comunicata. In attesa della data zero del 12 settembre a Jesolo, il riferimento più vicino resta la setlist proposta da Ligabue durante i concerti negli stadi dell’estate 2026.

La scaletta potrebbe subire modifiche per adattarsi alle venue indoor e all’evoluzione dello spettacolo.

# Brano
1 Balliamo sul mondo
2 Marlon Brando è sempre lui
3 Bambolina e barracuda
4 Non è tempo per noi
5 Piccola stella senza cielo
6 Si viene e si va
7 L’odore del sesso
8 Il mio nome è mai più
9 Una vita da mediano
10 Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?
11 Sulla mia strada
12 Tutti vogliono viaggiare in prima
13 Ti sento
14 Eri bellissima
15 Questa è la mia vita
16 Sogni di Rock’n’Roll
17 Nessuno è di qualcuno
18 Libera nos a malo
19 Sarà un bel souvenir
20 Lambrusco e pop corn
21 Urlando contro il cielo
22 Leggero
23 Quella che non sei
24 Happy Hour
25 Tra palco e realtà
26 I ragazzi sono in giro
27 Certe notti

 

Dagli stadi ai palasport: come cambia il tour di Ligabue

La prima parte di La Notte di Certe Notti si è conclusa il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano dopo le tappe di Bibione, Roma e Torino. Nel corso della leg estiva la scaletta è rimasta sostanzialmente invariata, con uno spettacolo costruito per blocchi dedicati agli album più rappresentativi della carriera del Liga.

Ad accompagnare Luciano Ligabue sul palco ci sono tutti i chitarristi che hanno segnato il suo percorso artistico: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, insieme a Luciano Luisi, Davide Pezzin e Lenny Ligabue.

Ligabue: biglietti e prezzi

I biglietti per le date nei palasport sono in vendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

I prezzi vanno dai 49 euro di Jesolo, Livorno, Pesaro e Bologna ai 69 euro dell’Unipol Dome di Milano, con la maggior parte delle date a 59 euro.

Foto: Maurizio Bresciani

All Music Italia

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