Luciano Ligabue torna nei palasport con l’ultima parte del tour La Notte di Certe Notti. Dopo la leg estiva che ha attraversato Bibione, Roma, Torino e Milano, il rocker di Correggio riprende il 12 settembre con la data zero di Jesolo, prima di toccare le principali arene italiane. Quindici date, senza repliche, fino alla chiusura del 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.
Il tour celebra i trent’anni di Certe notti e dell’album Buon compleanno Elvis, al centro di uno spettacolo che ripercorre oltre tre decenni di carriera.
Ligabue nei palasport 2026: tutte le date
|Data
|Città
|Biglietti
|12 set 2026
|Jesolo Data zero
Palazzo del Turismo
|Biglietti
|22 set 2026
|Verona
Arena di Verona
|Biglietti
|25 set 2026
|Padova
Kioene Arena
|Biglietti
|27 set 2026
|Bergamo
ChorusLife Arena
|Biglietti
|29 set 2026
|Genova
Pala Teknoship
|Biglietti
|1 ott 2026
|Livorno
Modigliani Forum
|Biglietti
|3 ott 2026
|Pesaro
Vitrifrigo Arena
|Biglietti
|6 ott 2026
|Firenze
Nelson Mandela Forum
|Biglietti
|8 ott 2026
|Mantova
PalaUnical
|Biglietti
|10 ott 2026
|Bologna
Unipol Arena
|Biglietti
|14 ott 2026
|Messina
Pala Rescifina
|Biglietti
|16 ott 2026
|Eboli
PalaSele
|Biglietti
|18 ott 2026
|Bari
Palaflorio
|Biglietti
|20 ott 2026
|Ancona
Pala Prometeo
|Biglietti
|24 ott 2026
|Milano Ultima data
Unipol Dome
|Biglietti
La scaletta attesa dei concerti nei palasport
La scaletta ufficiale della leg autunnale non è ancora stata comunicata. In attesa della data zero del 12 settembre a Jesolo, il riferimento più vicino resta la setlist proposta da Ligabue durante i concerti negli stadi dell’estate 2026.
La scaletta potrebbe subire modifiche per adattarsi alle venue indoor e all’evoluzione dello spettacolo.
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|Brano
|1
|Balliamo sul mondo
|2
|Marlon Brando è sempre lui
|3
|Bambolina e barracuda
|4
|Non è tempo per noi
|5
|Piccola stella senza cielo
|6
|Si viene e si va
|7
|L’odore del sesso
|8
|Il mio nome è mai più
|9
|Una vita da mediano
|10
|Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?
|11
|Sulla mia strada
|12
|Tutti vogliono viaggiare in prima
|13
|Ti sento
|14
|Eri bellissima
|15
|Questa è la mia vita
|16
|Sogni di Rock’n’Roll
|17
|Nessuno è di qualcuno
|18
|Libera nos a malo
|19
|Sarà un bel souvenir
|20
|Lambrusco e pop corn
|21
|Urlando contro il cielo
|22
|Leggero
|23
|Quella che non sei
|24
|Happy Hour
|25
|Tra palco e realtà
|26
|I ragazzi sono in giro
|27
|Certe notti
Dagli stadi ai palasport: come cambia il tour di Ligabue
La prima parte di La Notte di Certe Notti si è conclusa il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano dopo le tappe di Bibione, Roma e Torino. Nel corso della leg estiva la scaletta è rimasta sostanzialmente invariata, con uno spettacolo costruito per blocchi dedicati agli album più rappresentativi della carriera del Liga.
Ad accompagnare Luciano Ligabue sul palco ci sono tutti i chitarristi che hanno segnato il suo percorso artistico: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, insieme a Luciano Luisi, Davide Pezzin e Lenny Ligabue.
Ligabue: biglietti e prezzi
I biglietti per le date nei palasport sono in vendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.
I prezzi vanno dai 49 euro di Jesolo, Livorno, Pesaro e Bologna ai 69 euro dell’Unipol Dome di Milano, con la maggior parte delle date a 59 euro.
Foto: Maurizio Bresciani