Luciano Ligabue torna nei palasport con l’ultima parte del tour La Notte di Certe Notti. Dopo la leg estiva che ha attraversato Bibione, Roma, Torino e Milano, il rocker di Correggio riprende il 12 settembre con la data zero di Jesolo, prima di toccare le principali arene italiane. Quindici date, senza repliche, fino alla chiusura del 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

Il tour celebra i trent’anni di Certe notti e dell’album Buon compleanno Elvis, al centro di uno spettacolo che ripercorre oltre tre decenni di carriera.

Ligabue nei palasport 2026: tutte le date

Ligabue · La Notte di Certe Notti Data Città Biglietti 12 set 2026 Jesolo Data zero

Palazzo del Turismo Biglietti 22 set 2026 Verona

Arena di Verona Biglietti 25 set 2026 Padova

Kioene Arena Biglietti 27 set 2026 Bergamo

ChorusLife Arena Biglietti 29 set 2026 Genova

Pala Teknoship Biglietti 1 ott 2026 Livorno

Modigliani Forum Biglietti 3 ott 2026 Pesaro

Vitrifrigo Arena Biglietti 6 ott 2026 Firenze

Nelson Mandela Forum Biglietti 8 ott 2026 Mantova

PalaUnical Biglietti 10 ott 2026 Bologna

Unipol Arena Biglietti 14 ott 2026 Messina

Pala Rescifina Biglietti 16 ott 2026 Eboli

PalaSele Biglietti 18 ott 2026 Bari

Palaflorio Biglietti 20 ott 2026 Ancona

Pala Prometeo Biglietti 24 ott 2026 Milano Ultima data

Unipol Dome Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

La scaletta attesa dei concerti nei palasport

La scaletta ufficiale della leg autunnale non è ancora stata comunicata. In attesa della data zero del 12 settembre a Jesolo, il riferimento più vicino resta la setlist proposta da Ligabue durante i concerti negli stadi dell’estate 2026.

La scaletta potrebbe subire modifiche per adattarsi alle venue indoor e all’evoluzione dello spettacolo.

# Brano 1 Balliamo sul mondo 2 Marlon Brando è sempre lui 3 Bambolina e barracuda 4 Non è tempo per noi 5 Piccola stella senza cielo 6 Si viene e si va 7 L’odore del sesso 8 Il mio nome è mai più 9 Una vita da mediano 10 Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase? 11 Sulla mia strada 12 Tutti vogliono viaggiare in prima 13 Ti sento 14 Eri bellissima 15 Questa è la mia vita 16 Sogni di Rock’n’Roll 17 Nessuno è di qualcuno 18 Libera nos a malo 19 Sarà un bel souvenir 20 Lambrusco e pop corn 21 Urlando contro il cielo 22 Leggero 23 Quella che non sei 24 Happy Hour 25 Tra palco e realtà 26 I ragazzi sono in giro 27 Certe notti

Dagli stadi ai palasport: come cambia il tour di Ligabue

La prima parte di La Notte di Certe Notti si è conclusa il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano dopo le tappe di Bibione, Roma e Torino. Nel corso della leg estiva la scaletta è rimasta sostanzialmente invariata, con uno spettacolo costruito per blocchi dedicati agli album più rappresentativi della carriera del Liga.

Ad accompagnare Luciano Ligabue sul palco ci sono tutti i chitarristi che hanno segnato il suo percorso artistico: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, insieme a Luciano Luisi, Davide Pezzin e Lenny Ligabue.

Ligabue: biglietti e prezzi

I biglietti per le date nei palasport sono in vendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

I prezzi vanno dai 49 euro di Jesolo, Livorno, Pesaro e Bologna ai 69 euro dell’Unipol Dome di Milano, con la maggior parte delle date a 59 euro.

Foto: Maurizio Bresciani