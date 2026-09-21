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Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Festival di Sanremo
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Regolamento Sanremo 2027: vietata l’intelligenza artificiale, 24 artisti in gara unica

Online sul sito della Rai il regolamento della 77ª edizione: date, giurie e votazioni serata per serata.

Il logo ufficiale di Sanremo 2027, 77° Festival della Canzone Italiana, in lettere al neon su fondo blu
Festival di Sanremo di Massimiliano Longo
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Il regolamento del Festival di Sanremo 2027 è online sul sito della Rai e contiene tre novità che cambiano la gara.

Le canzoni in concorso non potranno nascere dall’intelligenza artificiale al posto dell’autore, all’Eurovision Song Contest ci andrà il vincitore di una nuova serata e non il vincitore del Festival, e la gara diventa una sola: 24 artisti, senza più la categoria delle Nuove Proposte.

La 77ª edizione si terrà al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027, su Rai Uno, con la direzione artistica di Stefano De Martino. Il documento, datato 18 settembre, è pubblicato nella sezione dedicata al Festival del sito Rai, in un documento PDF scaricabile.

Sanremo 2027 e l’intelligenza artificiale: cosa dice il regolamento

Il divieto sta nel capitolo “Le Canzoni”, al punto E, e parte da una definizione di principio prima ancora che da una regola tecnica. Il regolamento stabilisce:

“Le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana. Non potranno quindi essere utilizzati – nella loro ideazione, nella composizione di musica e testi e nella loro realizzazione – sistemi o strumenti di intelligenza artificiale, qualora tale impiego comporti la sostituzione, l’alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano che costituisce caratteristica essenziale delle canzoni partecipanti.”

Il passaggio successivo è quello che rende la clausola operativa e non soltanto dichiarativa, perché la Rai si riserva di andare a controllare:

“Rai e il Direttore Artistico si riservano, ove ritenuto necessario, la facoltà di utilizzare ogni mezzo tecnologico disponibile per verificare e valutare l’eventuale utilizzo di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale nell’ideazione, composizione e realizzazione delle canzoni.”

Il divieto è condizionato: scatta “qualora tale impiego comporti la sostituzione, l’alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano”. Il regolamento non specifica cosa succeda a un utilizzo che non arriva a quel punto.

Sui controlli, la Rai si riserva di verificare “l’eventuale utilizzo di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale” nella scrittura delle canzoni, senza ripetere la condizione della sostituzione: non è chiaro se il controllo riguardi solo i casi sospetti o l’uso di intelligenza artificiale in generale.

All’Eurovision va il vincitore della Serata Performance

La quarta serata del Festival, venerdì 19 febbraio, si chiama Serata Performance ed è nuova. I 24 artisti rieseguono il proprio brano in gara “con modalità esecutive e/o tipologie di esibizione differenti rispetto a quelle delle altre Serate”.

Il testo e la musica restano quelli della gara, mentre arrangiamento, esecuzione e messa in scena possono cambiare, sempre d’accordo con la direzione artistica e con la Rai.

Il regolamento stabilisce che l’artista primo in classifica quella sera “sarà designato da Rai a rappresentare l’Italia all’edizione 2027 dell’Eurovision Song Contest”. La qualificazione all’Eurovision si stacca quindi dalla vittoria del Festival, che fino all’edizione 2026 era il criterio con cui la Rai sceglieva chi mandare in gara per l’Italia.

A votare la Serata Performance sono soltanto due giurie: la Giuria Popolare, cioè il pubblico che vota per Televoto e Voto Online, e la nuova Giuria Internazionale di Esperti, pesate al 50% ciascuna. Il risultato di questa serata non entra nella classifica generale del Festival.

Una gara sola: 24 artisti, niente più Nuove Proposte

Il regolamento prevede “una gara tra 24 interpreti-esecutori, di riconosciuta fama e valore, in un’unica categoria, definiti anche Campioni”. L’espressione “Nuove Proposte” non compare nel documento: la categoria separata dei giovani, con la sua classifica e il suo vincitore, esce dal Festival.

Il percorso per i giovani però resta, e porta a un posto solo. Fra i 24 artisti in gara, scrive la Rai, “sarà ricompreso l’Artista vincitore della Serata Sarà Sanremo edizione 2026”, che entra di diritto nella gara unica.

Restano quindi Sanremo Giovani e la serata finale Sarà Sanremo, ma spariscono le eliminatorie che nelle scorse edizioni precedevano quella finale.

Le serate e le giurie di Sanremo 2027

Il sistema di voto cambia impianto. Nelle prime due serate votano due giurie con pesi diversi fra loro, e i risultati vanno a comporre la classifica generale. Nella terza e nella quinta tornano tutte e tre le giurie. Le serate evento, cover e performance, hanno classifiche proprie che non si sommano al resto.

Serata Cosa si canta Chi vota
Prima, martedì 16 febbraio I 24 artisti con il brano in gara Sala Stampa, Tv e Web 67%, Giuria Popolare 33%
Seconda, mercoledì 17 febbraio I 24 artisti con il brano in gara Giuria delle Radio 67%, Giuria Popolare 33%
Terza, giovedì 18 febbraio: Serata delle Cover Una cover a testa, con un ospite, pubblicata entro il 31 dicembre 2026 Giuria Popolare 34%, Sala Stampa 33%, Radio 33%
Quarta, venerdì 19 febbraio: Serata Performance Il proprio brano in una versione eseguita diversamente Giuria Popolare 50%, Giuria Internazionale di Esperti 50%
Quinta, sabato 20 febbraio: finale Le 24 canzoni in gara Giuria Popolare 34%, Sala Stampa 33%, Radio 33%

La classifica generale finale nasce dai voti di prima, seconda e quinta serata sommati fra loro.

Da lì escono da tre a cinque canzoni, annunciate senza ordine di piazzamento, che accedono a una fase conclusiva in cui vota soltanto la Giuria Popolare: quel voto pesa il 50% e incrocia la classifica precedente per proclamare il vincitore di Sanremo 2027.

Cosa cambia rispetto a Sanremo 2026

Voce Sanremo 2026 Sanremo 2027
Categorie in gara 30 Campioni e 4 Nuove Proposte, con classifiche e vincitori separati Una sola: 24 artisti, categoria unica
Percorso giovani Selezioni a eliminazione fino alla finale, poi gara delle Nuove Proposte al Festival Sanremo Giovani fino alla serata Sarà Sanremo: il vincitore entra fra i 24
Eurovision Designato a partire dalla vittoria del Festival Designato il vincitore della Serata Performance
Giurie Televoto, Sala Stampa Tv e Web, Radio Le stesse, più la Giuria Internazionale di Esperti che vota solo nella quarta serata
Intelligenza artificiale Nessuna clausola dedicata Vietata dove sostituisce il contributo creativo umano, con verifiche tecnologiche possibili
Serate evento Serata delle cover Serata delle cover e Serata Performance

Il confronto con l’edizione 2026 è ricostruito sui nostri articoli e sul regolamento dell’anno scorso, che la Rai ha sostituito sul sito con quello della nuova edizione.

Le voci sul cast di Sanremo 2027

Sul cast dell’edizione 2027 si erano rincorse diverse indiscrezioni nei mesi scorsi. Fra i nomi circolati, i Måneskin, su cui De Martino aveva frenato senza confermare, e la possibile presenza di Maria De Filippi in una serata dedicata all’Eurovision. Il regolamento non entra nel merito dei nomi.

Tutto quello che sappiamo sull’edizione 2027, dalle date agli annunci sul cast, è raccolto nella nostra pagina dedicata al Festival di Sanremo 2027.

Foto: ufficio stampa Rai

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