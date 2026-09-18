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Annalisa, “Ma io sono fuoco” diventa Platinum Edition: il duetto con Madame e i live con Mengoni e Paolo Santo

Nel doppio CD e nel triplo vinile anche i duetti live con Marco Mengoni e Paolo Santo.

Annalisa in un ritratto promozionale per Ma io sono fuoco Platinum Edition, il nuovo album in uscita il 9 ottobre
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Annalisa pubblica il 9 ottobre Ma io sono fuoco Platinum Edition per Atlantic Records/Warner Music Italy, la nuova versione dell’album già certificato Platino che si arricchisce della sua parte dal vivo, registrata durante il tour Ma noi siamo fuoco.

Nel doppio CD e nel triplo vinile figurano i duetti live Piazza San Marco con Marco Mengoni, registrato a Torino il 13 dicembre 2025, e Avvelenata con Paolo Santo, registrato a Milano il 29 novembre 2025. Si aggiungono Canzone Estiva e il nuovo singolo Amica, il duetto con Madame uscito il 18 settembre.

Il tour Ma noi siamo fuoco e i numeri della Platinum Edition

La versione live raccoglie i due capitoli del tour Ma noi siamo fuoco, che tra novembre 2025 e maggio 2026 ha portato Annalisa nei principali palasport italiani con 24 date sold out e oltre 170mila spettatori complessivi. Il Capitolo II si è chiuso il 16 maggio a Roma, dopo tappe sold out come Mantova e Messina.

L’album Ma io sono fuoco, uscito nell’ottobre 2025, aveva debuttato al numero 1 della classifica FIMI, come il precedente E poi siamo finiti nel vortice, certificato Triplo Platino: il tour di quell’album, tra palasport, due date all’Arena di Verona e i principali festival estivi, aveva venduto oltre 250mila biglietti.

Annalisa verso San Siro, l’unico live del 2027

La Platinum Edition arriva mentre Annalisa si prepara al primo concerto della carriera allo stadio San Siro di Milano, in programma il 12 giugno 2027: sarà il suo unico appuntamento live dell’anno, e il settore parterre è già sold out. Lo show, secondo quanto anticipato dall’ufficio stampa, ripercorrerà le diverse fasi della carriera dell’artista, dagli esordi ai successi più recenti.

I record di Annalisa

Annalisa ha accumulato 5 milioni e 300mila copie certificate, 55 dischi di platino e 15 d’oro, ed è stata l’artista più ascoltata sugli store digitali in Italia nel 2025.

È la prima donna italiana a entrare nella Top 100 di Billboard Global: nel suo percorso internazionale figurano il Billboard Women in Music Award ritirato a Los Angeles, due Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, vinti a Bilbao e a Manchester, e la vittoria a Fenomeno Europeo dell’anno ai Los40 Music Awards di Barcellona.

Copertina di Ma io sono fuoco Platinum Edition, il nuovo album di Annalisa in uscita il 9 ottobre

La tracklist di Ma io sono fuoco Platinum Edition

Disco 1

# Titolo
1 Amica (con Madame)
2 Dipende
3 Piazza San Marco (feat. Marco Mengoni)
4 Delusa
5 Esibizionista
6 Maschio
7 Canzone Estiva
8 Avvelenata (feat. Paolo Santo)
9 Emanuela
10 Chiodi
11 Io Sono
12 Amica
13 Una tigre sul letto continua a parlarmi

Disco 2 (live)

# Titolo
1 Dipende (live)
2 Piazza San Marco (feat. Marco Mengoni, live)
3 Delusa (live)
4 Esibizionista (live)
5 Maschio (live)
6 Canzone Estiva (live)
7 Avvelenata (feat. Paolo Santo, live)
8 Emanuela (live)
9 Chiodi (live)
10 Io Sono (live)
11 Amica (live)
12 Una tigre sul letto continua a parlarmi (live)

Tra i brani della raccolta anche Amica, di cui trovate testo e significato nel nostro approfondimento sull’album originale.

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