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Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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Radio Date 18 settembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 18 settembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

Radio Date 18 settembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday
Radio Date di Oriana Meo
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Settimana 37 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

AGGIORNAMENTO 15 settembre 2026 Nuovi ingressi nel Radio Date del 18 settembre: tra i nomi più noti si aggiungono Mina con Vento di Passione, Giorgio Poi con Senza colori, gli Eugenio in Via Di Gioia feat. Piccolo Coro dell’Antoniano con Ciao bella Italia e Yuman con Space.

Nuovi singoli – Radio Date 18 settembre 2026

Brani più attesi dalla redazione.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026

  • Giuliano PramoriQuelli come me

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2026

  • Lean GioAtlantide
    Blackmill
  • Manuel AspidiSolo a Mitad

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026

  • Don Pasquale FeroneTi sosterrà
    Di++o Music
  • FraboloIo non ho più paura
  • Gabriele SerpeGenova Esotica
  • RUGOdio mortale
    Virgin Music Group Italy
  • Stefano RestaMALEDISTATO

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026

  • Gioia LuciaUna canzone allegra
    Artist First

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2026

  • OHLESempreverdi
    peermusic ITALY / Futura Dischi

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2026

  • Alessandro BoscoUn altro si
    Latlantide
  • AnsiaLa Fine Del Mondo
    CDF Records
  • BELLO SGUARDOSOLITE FACCE DI
    Riviera Dischi / The Orchard
  • CAFFAtiritera
    Aurora Dischi
  • Dario SansoneComme Ajere / Comme Chiove
    Santo Sud
  • ElisirMerci
    Autoprodotto
  • EUGENIO IN VIA DI GIOIA feat. PICCOLO CORO DELL’ANTONIANOCiao bella Italia
    Carosello Records
  • Eugenio RipepiDANKE DANKE
  • FABIO CARDULLOSOPRAVVIVENZA
    Autoprodotto
  • FlorenziaOmbre riflesse
    Dmb Management
  • Giorgio PoiSenza colori
    Bomba Dischi / Sony Music
  • Kim LukasA Part Of My Heart
    REVAMP
  • KRISTALSBirra Fresca
    Xemara Records
  • La MalcostumeCambierò
  • LisaIl dolore è cosa da grandi
    TuneCore
  • LUCIASETTEMBRE NOSTALGIA
  • LVCRIMEVETRI ROTTI
  • Marco Zanoni ProjectRazzi su Marte
    Autoprodotto
  • MATERAdolescenti
    Altodischi/Black Candy
  • MelancholiaSCHIFO
    Pioggia Rossa Dischi
  • Mina Vento di Passione
  • NERAPRILEDentro Marylin
    Maninalto!
  • NIKO DAL BOUNCEAttimi
    Idols Music
  • NOVANTAMy Blood My Dear
  • NXState Of Mind
    Trinacria Label Ent.
  • PolemicaROMA ODIA
    AHO Records
  • Rocco CannarsaQualcosa da dire
  • SeltsamSCANDALO AL SOLE
    Honiro Label
  • Salvo FerraraAgo
    Iter Research
  • SKEYEninnananna
  • Teto D’AprileFrena – versione integrale
    Orangle records
  • Tiziano LugliGotta go away
    Xstatic Entertainment
  • TRILUSSAL’UNICO SOSPETTATO
    Honiro Label
  • tuttochiaromille volte ancora
  • Venus Ship feat. Solomon BVenus Against
    Irma Records
  • Virginio – Dios en la lluvia
    Altafonte Italia
  • Westcross feat. TÄRAl’ultimo coccodrillo
  • YumanSpace
  • ZeepLa mia generazione

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

In arrivo

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