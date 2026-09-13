Settimana 37 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
AGGIORNAMENTO 15 settembre 2026 Nuovi ingressi nel Radio Date del 18 settembre: tra i nomi più noti si aggiungono Mina con Vento di Passione, Giorgio Poi con Senza colori, gli Eugenio in Via Di Gioia feat. Piccolo Coro dell’Antoniano con Ciao bella Italia e Yuman con Space.
Nuovi singoli – Radio Date 18 settembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione.
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026
- Giuliano Pramori – Quelli come me
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2026
- Lean Gio – Atlantide
Blackmill
- Manuel Aspidi – Solo a Mitad ★
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026
- Don Pasquale Ferone – Ti sosterrà
Di++o Music
- Frabolo – Io non ho più paura
- Gabriele Serpe – Genova Esotica
- RUGO – dio mortale
Virgin Music Group Italy
- Stefano Resta – MALEDISTATO
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026
- Gioia Lucia – Una canzone allegra
Artist First
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2026
- OHLE – Sempreverdi
peermusic ITALY / Futura Dischi
VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2026
- Alessandro Bosco – Un altro si
Latlantide
- Ansia – La Fine Del Mondo
CDF Records
- BELLO SGUARDO – SOLITE FACCE DI
Riviera Dischi / The Orchard
- CAFFA – tiritera
Aurora Dischi
- Dario Sansone – Comme Ajere / Comme Chiove
Santo Sud
- Elisir – Merci
Autoprodotto
- EUGENIO IN VIA DI GIOIA feat. PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO – Ciao bella Italia ★
Carosello Records
- Eugenio Ripepi – DANKE DANKE
- FABIO CARDULLO – SOPRAVVIVENZA
Autoprodotto
- Florenzia – Ombre riflesse
Dmb Management
- Giorgio Poi – Senza colori ★
Bomba Dischi / Sony Music
- Kim Lukas – A Part Of My Heart
REVAMP
- KRISTALS – Birra Fresca
Xemara Records
- La Malcostume – Cambierò
- Lisa – Il dolore è cosa da grandi
TuneCore
- LUCIA – SETTEMBRE NOSTALGIA
- LVCRIME – VETRI ROTTI
- Marco Zanoni Project – Razzi su Marte
Autoprodotto
- MATER – Adolescenti
Altodischi/Black Candy
- Melancholia – SCHIFO
Pioggia Rossa Dischi
- Mina – Vento di Passione ★
- NERAPRILE – Dentro Marylin
Maninalto!
- NIKO DAL BOUNCE – Attimi
Idols Music
- NOVANTA – My Blood My Dear
- NX – State Of Mind
Trinacria Label Ent.
- Polemica – ROMA ODIA
AHO Records
- Rocco Cannarsa – Qualcosa da dire
- Seltsam – SCANDALO AL SOLE ★
Honiro Label
- Salvo Ferrara – Ago
Iter Research
- SKEYE – ninnananna
- Teto D’Aprile – Frena – versione integrale
Orangle records
- Tiziano Lugli – Gotta go away
Xstatic Entertainment
- TRILUSSA – L’UNICO SOSPETTATO
Honiro Label
- tuttochiaro – mille volte ancora
- Venus Ship feat. Solomon B – Venus Against
Irma Records
- Virginio – Dios en la lluvia ★
Altafonte Italia
- Westcross feat. TÄRA – l’ultimo coccodrillo
- Yuman – Space
- Zeep – La mia generazione
GLOBAL RELEASES
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
In arrivo
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