Nu Genea tour 2026: date dei concerti e biglietti.

I Nu Genea sono nel pieno del tour europeo 2026, il più esteso della loro storia: 19 concerti tra Italia ed Europa per portare dal vivo People of the Moon, l’album pubblicato il 1 maggio su NG Records. Un’estate che attraversa i principali festival del continente e si chiude a settembre alla Roundhouse di Londra, con due date italiane ancora in calendario: Sassari e Bagheria.

Nu Genea concerti 2026: le date del tour

Qui sotto il calendario completo del tour, con le tappe già svolte, le due date italiane ancora in programma e gli appuntamenti nei festival esteri. I biglietti per le date italiane sono disponibili dalla tabella.

Nu Genea · People of the Moon Tour 2026 Data Città Biglietti 23 mag 2026 Milano

MI AMI Festival Concluso 29 mag 2026 Roma

Spring Attitude Concluso 30 mag 2026 Firenze

Cavea del Teatro del Maggio Concluso 4 giu 2026 Dhërmi (Albania)

Kala Festival Concluso 1 lug 2026 Bologna

Sequoie Music Park Concluso 3 lug 2026 Barcellona (Spagna)

Vida Festival Concluso 11 lug 2026 Bilbao (Spagna)

Bilbao BBK Live Concluso 12 lug 2026 Madrid (Spagna)

Noches del Botánico Concluso 23 lug 2026 Sassari

Piazza Università · Abbabula Festival Biglietti 25 lug 2026 Bagheria (PA)

Piccolo Parco Urbano Biglietti 29 lug 2026 Pula (Croazia)

Small Roman Theatre Estero 31 lug 2026 Divčibare (Serbia)

Mountain Music Fest Estero 7 ago 2026 Buftea (Romania)

Summer Well Festival Estero 9 ago 2026 Katowice (Polonia)

OFF Festival Estero 14 ago 2026 Göteborg (Svezia)

Way Out West Estero 15 ago 2026 Helsinki (Finlandia)

Flow Festival Estero 21 ago 2026 Biddinghuizen (Paesi Bassi)

Lowlands Estero 22 ago 2026 Hasselt (Belgio)

Pukkelpop Estero 19 set 2026 Londra (Regno Unito)

Roundhouse Estero Per le date estere i biglietti sono in vendita sui circuiti dei singoli festival. All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Il nuovo tour dei Nu Genea

Il tour accompagna People of the Moon, il progetto con cui Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno allargato i confini del loro suono, intrecciando napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese tra influenze afro-cubane, richiami anatolici e chitarre highlife. Dal palco arriva anche il nuovo singolo Carè, in rotazione radiofonica: ne abbiamo raccontato il testo e il significato.

Il percorso dei Nu Genea

Tra le band italiane di maggior successo internazionale, i Nu Genea hanno costruito un percorso in cui ricerca sonora e immediatezza popolare si incontrano: dalla collaborazione con Tony Allen a Nuova Napoli, fino a Bar Mediterraneo, certificato Disco d’Oro insieme ai singoli Marechià e Tienatè. Ogni tappa del tour conferma la stessa vocazione: trasformare il palco in una festa collettiva.