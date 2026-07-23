Nu Genea tour 2026: date dei concerti e biglietti.

I Nu Genea sono nel pieno del tour europeo 2026, il più esteso della loro storia: 19 concerti tra Italia ed Europa per portare dal vivo People of the Moon, l’album pubblicato il 1 maggio su NG Records. Un’estate che attraversa i principali festival del continente e si chiude a settembre alla Roundhouse di Londra, con due date italiane ancora in calendario: Sassari e Bagheria.
Nu Genea concerti 2026: le date del tour
Qui sotto il calendario completo del tour, con le tappe già svolte, le due date italiane ancora in programma e gli appuntamenti nei festival esteri. I biglietti per le date italiane sono disponibili dalla tabella.
|Data
|Città
|Biglietti
|23 mag 2026
|Milano
MI AMI Festival
|Concluso
|29 mag 2026
|Roma
Spring Attitude
|Concluso
|30 mag 2026
|Firenze
Cavea del Teatro del Maggio
|Concluso
|4 giu 2026
|Dhërmi (Albania)
Kala Festival
|Concluso
|1 lug 2026
|Bologna
Sequoie Music Park
|Concluso
|3 lug 2026
|Barcellona (Spagna)
Vida Festival
|Concluso
|11 lug 2026
|Bilbao (Spagna)
Bilbao BBK Live
|Concluso
|12 lug 2026
|Madrid (Spagna)
Noches del Botánico
|Concluso
|23 lug 2026
|Sassari
Piazza Università · Abbabula Festival
|Biglietti
|25 lug 2026
|Bagheria (PA)
Piccolo Parco Urbano
|Biglietti
|29 lug 2026
|Pula (Croazia)
Small Roman Theatre
|Estero
|31 lug 2026
|Divčibare (Serbia)
Mountain Music Fest
|Estero
|7 ago 2026
|Buftea (Romania)
Summer Well Festival
|Estero
|9 ago 2026
|Katowice (Polonia)
OFF Festival
|Estero
|14 ago 2026
|Göteborg (Svezia)
Way Out West
|Estero
|15 ago 2026
|Helsinki (Finlandia)
Flow Festival
|Estero
|21 ago 2026
|Biddinghuizen (Paesi Bassi)
Lowlands
|Estero
|22 ago 2026
|Hasselt (Belgio)
Pukkelpop
|Estero
|19 set 2026
|Londra (Regno Unito)
Roundhouse
|Estero
Il nuovo tour dei Nu Genea
Il tour accompagna People of the Moon, il progetto con cui Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno allargato i confini del loro suono, intrecciando napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese tra influenze afro-cubane, richiami anatolici e chitarre highlife. Dal palco arriva anche il nuovo singolo Carè, in rotazione radiofonica: ne abbiamo raccontato il testo e il significato.
Il percorso dei Nu Genea
Tra le band italiane di maggior successo internazionale, i Nu Genea hanno costruito un percorso in cui ricerca sonora e immediatezza popolare si incontrano: dalla collaborazione con Tony Allen a Nuova Napoli, fino a Bar Mediterraneo, certificato Disco d’Oro insieme ai singoli Marechià e Tienatè. Ogni tappa del tour conferma la stessa vocazione: trasformare il palco in una festa collettiva.