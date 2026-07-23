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Nu Genea, l’estate più grande: 19 concerti nei festival d’Europa fino alla Roundhouse di Londra

Nu Genea tour 2026: date dei concerti e biglietti.

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Massimo Di Lena e Lucio Aquilina dei Nu Genea giocano a fare i binocoli con le mani dietro due sedie rosse su una terrazza mediterranea
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I Nu Genea sono nel pieno del tour europeo 2026, il più esteso della loro storia: 19 concerti tra Italia ed Europa per portare dal vivo People of the Moon, l’album pubblicato il 1 maggio su NG Records. Un’estate che attraversa i principali festival del continente e si chiude a settembre alla Roundhouse di Londra, con due date italiane ancora in calendario: Sassari e Bagheria.

Nu Genea concerti 2026: le date del tour

Qui sotto il calendario completo del tour, con le tappe già svolte, le due date italiane ancora in programma e gli appuntamenti nei festival esteri. I biglietti per le date italiane sono disponibili dalla tabella.

Nu Genea · People of the Moon Tour 2026
Data Città Biglietti
23 mag 2026 Milano
MI AMI Festival		 Concluso
29 mag 2026 Roma
Spring Attitude		 Concluso
30 mag 2026 Firenze
Cavea del Teatro del Maggio		 Concluso
4 giu 2026 Dhërmi (Albania)
Kala Festival		 Concluso
1 lug 2026 Bologna
Sequoie Music Park		 Concluso
3 lug 2026 Barcellona (Spagna)
Vida Festival		 Concluso
11 lug 2026 Bilbao (Spagna)
Bilbao BBK Live		 Concluso
12 lug 2026 Madrid (Spagna)
Noches del Botánico		 Concluso
23 lug 2026 Sassari
Piazza Università · Abbabula Festival		 Biglietti
25 lug 2026 Bagheria (PA)
Piccolo Parco Urbano		 Biglietti
29 lug 2026 Pula (Croazia)
Small Roman Theatre		 Estero
31 lug 2026 Divčibare (Serbia)
Mountain Music Fest		 Estero
7 ago 2026 Buftea (Romania)
Summer Well Festival		 Estero
9 ago 2026 Katowice (Polonia)
OFF Festival		 Estero
14 ago 2026 Göteborg (Svezia)
Way Out West		 Estero
15 ago 2026 Helsinki (Finlandia)
Flow Festival		 Estero
21 ago 2026 Biddinghuizen (Paesi Bassi)
Lowlands		 Estero
22 ago 2026 Hasselt (Belgio)
Pukkelpop		 Estero
19 set 2026 Londra (Regno Unito)
Roundhouse		 Estero
Per le date estere i biglietti sono in vendita sui circuiti dei singoli festival.
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Il nuovo tour dei Nu Genea

Il tour accompagna People of the Moon, il progetto con cui Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno allargato i confini del loro suono, intrecciando napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese tra influenze afro-cubane, richiami anatolici e chitarre highlife. Dal palco arriva anche il nuovo singolo Carè, in rotazione radiofonica: ne abbiamo raccontato il testo e il significato.

Il percorso dei Nu Genea

Tra le band italiane di maggior successo internazionale, i Nu Genea hanno costruito un percorso in cui ricerca sonora e immediatezza popolare si incontrano: dalla collaborazione con Tony Allen a Nuova Napoli, fino a Bar Mediterraneo, certificato Disco d’Oro insieme ai singoli Marechià e Tienatè. Ogni tappa del tour conferma la stessa vocazione: trasformare il palco in una festa collettiva.

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