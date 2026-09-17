Mattia Fanti, in arte DIS3, stesso cognome di Irama arriva alle Audition di X Factor 2026 da Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, con alle spalle già diversi concorsi musicali e alcuni singoli pubblicati.

Sul palco sceglie Pesto di Calcutta. La sua esibizione parte in maniera trattenuta, ma cambia nel ritornello e convince progressivamente la giuria.

Alla fine per Mattia arrivano quattro sì e il passaggio alla fase successiva di X Factor.

Chi è Mattia Fanti, in arte DIS3

Mattia Fanti, nome d’arte DIS3, è originario di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo.

Nel febbraio 2025 aveva 20 anni. In quell’occasione era arrivato tra i 25 finalisti del contest organizzato da Marlù a Sanremo, selezionati a partire da circa 1.300 partecipanti.

Nella vita lavora come cameriere e si occupa anche di carico e scarico per un catering.

Durante la sua presentazione a X Factor 2026 racconta, con il tono ironico che conquista subito il tavolo, anche alcuni dettagli della propria vita familiare, compresa l’abitudine del padre di congelare le castagne per conservarle.

Dietro un carattere molto espansivo c’è però anche un percorso di studio: Mattia racconta infatti di studiare canto dal 2019.

DIS3 prima di X Factor: Amici, NYCanta e Area Sanremo

Prima di arrivare a X Factor, Mattia Fanti aveva già provato diverse strade nel circuito dei talent e dei concorsi musicali.

Nel 2025 aveva raccontato di aver partecipato alle selezioni di Amici e di essere arrivato alle finali di NYCanta.

Nel 2024 compare inoltre tra i convocati alle audizioni di Area Sanremo con il nome DIS3.

Torna ad Area Sanremo anche nel 2025: il sito ufficiale della manifestazione lo inserisce tra gli artisti convocati per le audizioni del 5 dicembre, ancora con il nome d’arte DIS3.

Nello stesso periodo il suo percorso passa anche dal contest Marlù Dream On Tour durante la settimana di Sanremo 2025, dove entra tra i 25 finalisti.

Le canzoni di Mattia Fanti, DIS3

Prima di X Factor, DIS3 aveva già iniziato a pubblicare musica originale.

Nel 2024 esce COLORI, seguito il 15 novembre dello stesso anno da Solo per un’ora.

Quest’ultimo brano è pubblicato da RB Music ed è scritto dallo stesso Mattia Fanti. La canzone parla di una relazione arrivata quasi alla fine, nella quale però entrambi i protagonisti faticano a separarsi definitivamente.

Nel novembre 2025 arriva Non sei più mia, mentre nel 2026 vengono pubblicati anche Neve e Spogliami.

Mattia Fanti a X Factor 2026 canta Pesto di Calcutta

Per la sua Audition a X Factor 2026, Mattia Fanti sceglie Pesto di Calcutta.

Pesto è un singolo pubblicato da Calcutta nel 2018 e successivamente inserito nell’album Evergreen.

La performance di Mattia parte in maniera molto trattenuta. Il contrasto con la sua presentazione, durante la quale aveva parlato quasi senza fermarsi, non passa inosservato ai giudici.

Con l’arrivo del ritornello, però, cambia anche la percezione della prova.

Uno dei commenti sottolinea proprio questo passaggio: “Poi è arrivato un ritornello e non lo so, m’hai emozionato.”

I giudizi su DIS3 a X Factor 2026

La giuria riconosce a Mattia soprattutto una componente emotiva che emerge progressivamente durante l’esibizione.

Uno dei giudici parla di una “parte emozionale inconsapevole”, prima di scoprire che Mattia studia canto già dal 2019.

La dinamica di Pesto diventa poi uno degli elementi centrali del giudizio: il brano parte infatti su registri molto contenuti per poi aprirsi nel ritornello.

Il commento resta comunque misurato: “Non è che hai fatto una performance della vita, non ti montare la testa.”

Durante il confronto Mattia viene preso in giro anche per la sua capacità di conquistare il tavolo e viene definito scherzosamente “il re dei paraculi”.

Mattia Fanti, che porta lo stesso cognome di Irama, arriva dalla provincia di Viterbo. Non sta mai fermo: fa il cameriere e il carico e scarico per i catering, e ha giocato a rugby. Dice di avere la forza bruta.

Canta Pesto di Calcutta.

Francesco Gabbani: “Quando sei partito avevo dei dubbi, poi nel ritornello mi hai emozionato.” Jake La Furia: “Quando sei partito non ti usciva la voce dalla bocca.” Paola Iezzi: “La canzone inizia così, le note sono quelle.”

Jake insiste: “Dopo hai cantato bene, ed è vero che è una parte emozionale, ma non hai studiato.” Lui risponde di studiare canto dal 2019, e Jake ribatte: “Allora non ho capito un cazzo.” Lui spiega di avere un organo vocale molto potente e muscoloso.

Paola Iezzi: “In realtà devo dire che, siccome la canzone di Calcutta ha un’escursione vocale di quel tipo, la dinamica non è andata male. Non hai fatto la performance della vita.” Irama gli chiede se entrando saprebbe con chi vuole lavorare.

Lui risponde: “Mio cugino, o qualcuno che mi può bacchettare: Jake.”

Quattro sì per Mattia Fanti.

Quattro sì per Mattia Fanti a X Factor 2026

Al momento del voto, però, le riserve non impediscono a Mattia di convincere tutta la giuria.

Uno dei giudici gli concede il sì perché viene colpito dal ritornello, mentre un altro ammette di volerlo ascoltare ancora proprio per capire meglio quale possa essere il suo margine di crescita.

Alla fine per Mattia Fanti arrivano quattro sì.

DIS3 supera quindi le Audition di X Factor 2026 e prosegue il proprio percorso nel programma.