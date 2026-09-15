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Oriana Meo
Caporedattore
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Emma chiude il tour a Milano e svela LIVE 2027: quattro date nei palasport

Emma tour 2027: quattro concerti a Milano, Padova, Roma e Napoli. Date del LIVE 2027 e la scaletta portata in tour nell’estate 2026.

Emma LIVE 2027, le date del tour
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Emma guarda già al 2027 e sceglie il concerto che chiude il LIVE TOUR 2026 per annunciare il prossimo capitolo dal vivo. Durante la data del 15 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, recupero del concerto rinviato per maltempo, sul palco sono apparse le prime quattro date di LIVE 2027: Milano, Padova, Roma e Napoli.

Ma non è stata l’unica novità della serata. Durante il live Emma ha annunciato anche l’arrivo della versione spagnola di L’amore non mi basta, in uscita a mezzanotte: «A mezzanotte esce la versione spagnola de L’amore non mi basta».

Il LIVE 2027 partirà il 23 ottobre 2027 dall’Unipol Forum di Milano e proseguirà il 25 ottobre alla Kioene Arena di Padova, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 29 ottobre al Palapartenope di Napoli.

Emma concerti 2027: le date del LIVE 2027

Il LIVE 2027 si concentra, per ora, in quattro appuntamenti nell’arco di una settimana. Dopo l’apertura a Milano, Emma sarà alla Kioene Arena di Padova, quindi al Palazzo dello Sport di Roma e infine al Palapartenope di Napoli.

Emma · LIVE 2027
Data Città Biglietti
23 ott 2027 Milano
Unipol Forum
25 ott 2027 Padova
Kioene Arena
27 ott 2027 Roma
Palazzo dello Sport
29 ott 2027 Napoli
Palapartenope

Emma passa dai festival ai palasport con LIVE 2027

L’annuncio del LIVE 2027 arriva nella serata che chiude il percorso live dell’estate 2026. Il LIVE TOUR 2026 era partito il 2 luglio dall’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma e ha attraversato festival e arene estive prima dell’ultima tappa all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Il concerto di Milano chiude quindi il LIVE TOUR 2026, ma apre già il capitolo successivo: a poco più di un anno di distanza Emma tornerà dal vivo con quattro appuntamenti consecutivi tra Milano, Padova, Roma e Napoli.

La scaletta di Emma: i brani del LIVE TOUR 2026

La scaletta del LIVE 2027 non è ancora disponibile. Come riferimento riportiamo quella con cui Emma ha girato l’Italia nell’estate 2026, presentata al debutto del tour a Rock in Roma.

Lo show estivo alternava singoli recenti e brani della carriera di Emma, con diversi medley. Questa scaletta non anticipa necessariamente quella che verrà scelta per i concerti nei palasport del 2027.

Emma · LIVE TOUR 2026
# Brano
1 La mia città
2 Vita lenta
3 Pretaporter
4 Iniziamo dalla fine
5 Pezzo di cuore
6 Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano
Medley
7 Mezzo mondo
8 In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami
Medley
9 Brutta storia
10 Taxi sulla luna
11 Vacci piano
12 Latina / Stupida allegria / Con le nuvole
Medley
13 Femme fatale
14 Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella
Medley · Delusa è una cover di Vasco Rossi
15 In Italia
16 Antidroga
17 Cercavo amore
18 Apnea
19 L’amore non mi basta

Biglietti e prevendite per Emma LIVE 2027

Le informazioni sulla vendita dei biglietti del LIVE 2027 non sono presenti nel materiale disponibile al momento dell’annuncio. La tabella sarà completata con i collegamenti alle prevendite quando saranno disponibili i link verificati.

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