La rivoluzione musicale di Emma inizia dalla fine. “Souvenir” è il titolo del nuovo album, annunciato anche il tour nei club

Emma Iniziamo dalla fine significato del testo del nuovo singolo, primo estratto ufficiale dal nuovo progetto discografico, “Souvenir“.

Sarà questo il titolo del nuovo disco di Emma Marrone, nono album (settimo in studio) della discografia della cantautrice. Un progetto che rivoluzionerà il mondo musicale di Emma e che fa seguito alla pubblicazione di “Fortuna” (2019), della collection “Best of me” oltre che al ritorno al Festival di Sanremo con “Ogni giorno è così” e al Docu-film, con annesso brano inedito, “Sbagliata ascendente Leone“.

L’estate di Emma è stato un vero trionfo e ha segnato per lei una vera e propria rinascita artistica. La cantautrice, con il team di Capitol Records capitanato da Daniele Menci e Marcella Montella, ha lavorato assiduamente al nuovo disco, un progetto che sarà ricco di nuove collaborazioni e in cui l’artista darà una nuova direzione, sempre coerente col passato, alla sua musica.

Le prime tracce di questo cambiamento sono arrivate con i singoli estivi “Mezzo mondo“, brano certificato con il disco d’oro che vede tra gli autori Nesli, già al lavoro con la Brown in “Dimentico tutto“, e l’inaspettato duetto con Tony Effe in “Taxi sulla luna“, canzone certificata con il disco di platino. Due canzoni che hanno messo in risalto anche una maggiore maturità vocale e nuovi modi di utilizzare il proprio strumento da parte dell’artista salentina.

Ora è arrivato settembre ed è tempo di annuncia, sia discografici che live.

IL DISCO e il tour

“Souvenir” uscirà in autunno ma Emma non ha ancora rivelato la data di pubblicazione esatta. Questa la copertina.

“Il mio nuovo album si chiama SOUVENIR e non vedo l’ora che sia tutto vostro… non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell’anno).”

Saranno 15 le date live nei club italiani in cui sarà presentato questo nuovo album. Il Souvenir In Da Club sarà un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un vero e proprio ritorno alle origini musicali di Emma che, ricordiamo, prima di vincere Amici di Maria De Filippi nel 2010, ha fatto una lunga gavetta esibendosi proprio nei club da solista con un gruppo musicale.

A seguire le date del tour prodotto da Friends&Partners e Magellano Concerti. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 30 agosto:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

Emma iniziamo dalla fine significato del brano

“Questo venerdì esce INIZIAMO DALLA FINE il mio nuovo singolo. L’inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene PEZZIE” con queste parole la Brown ha svelato anche il titolo del primo singolo in uscita venerdì 1 settembre per Capitol/Universal.

“Iniziamo dalla fine” è la prosecuzione del viaggio iniziato con “Mezzo mondo” ed è stato scritto dalla stessa Emma con una delle coppie autorali del momento: Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Questo pezzo è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per questo, simbolicamente, si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario questo meraviglioso viaggio che ha dato vita all’album.

Emma Iniziamo dalla fine testo e audio

In arrivo l’1 settembre