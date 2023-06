Tony Effe ed Emma: arriva il singolo Taxi sulla Luna prodotto dai multiplatino Takagi & Ketra

Tony Effe ed Emma insieme per Taxi sulla Luna, testo e significato del nuovo singolo.

Una nuova e inaspettata collaborazione arriva per l’esate 2023. Tony Effe ed Emma pubblicheranno il 9 giugno Taxi sulla Luna (Island Records / Capitol Records / Universal Music Italia) che vede Takagi & Ketra alla produzione.

Due mondi musicali diversi che si incontrano e trasformeranno in club le spiagge italiane.

TONY EFFE & EMMA TAXI SULLA LUNA testo e significato

Un singolo che strizza l’occhio ai tormentoni estivi, ma ne modifica l’immaginario. Le calde spiagge lasciano il posto a un micro cosmo spaziale in cui perdersi, facendosi trasportare dai nuovi beat di questa inedita collaborazione.

Taxi sulla luna arriva per Tony Effe dopo il successo di BOSS (prodotto da Drillionaire, certificato oro), tributo a In Da Club, pezzo di 50 Cent. Il brano è subito entrato alla #4 della Top 50 Italia di Spotify e il suo video ufficiale è rimasto stabile per una settimana alla #1 in tendenze e in tendenze musica su Youtube.

Emma ha pubblicato di recente il singolo Mezzo Mondo. LEGGI QUI

TONY EFFE & EMMA TAXI SULLA LUNA TESTO

In arrivo dal 9 giugno.

Foto: Daniel Escobar