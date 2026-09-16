di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:

Francesco De Gregori porta Nevergreen nei teatri: 18 concerti nella primavera 2027

Nevergreen (Perfette sconosciute) diventa un tour nazionale: 18 date nei teatri italiani tra marzo e aprile 2027

Francesco De Gregori per il tour Nevergreen (Perfette sconosciute) 2027
Tour di Oriana Meo
Condividi su:

Francesco De Gregori porterà Nevergreen (Perfette sconosciute) in tour nel 2027. Dopo le residenze previste a Roma e Milano nell’autunno 2026, il progetto dedicato alle canzoni meno frequentate del suo repertorio arriverà nei teatri italiani con 18 concerti tra marzo e aprile.

Il tour partirà il 1° marzo 2027 dal Teatro Carlo Felice di Genova e terminerà il 30 aprile al Teatro delle Muse di Ancona, passando tra le altre città per Torino, Bologna, Napoli, Bari, Firenze e Milano.

Francesco De Gregori concerti 2027: le date del tour

Francesco De Gregori · Nevergreen (Perfette sconosciute) 2027
Data Città Biglietti
1 mar 2027 Genova
Teatro Carlo Felice		 Biglietti
2 mar 2027 Parma
Teatro Regio		 Biglietti
4 mar 2027 Udine
Teatro Nuovo Giovanni da Udine		 Biglietti
7 mar 2027 Cremona
Teatro Ponchielli		 Biglietti
10 mar 2027 Brescia
Teatro Clerici		 Biglietti
11 mar 2027 Padova
Gran Teatro Geox		 Biglietti
14 mar 2027 Torino
Teatro Colosseo		 Biglietti
19 mar 2027 Mantova
PalaUnical Teatro		 Biglietti
21 mar 2027 Legnano (MI)
Teatro Galleria		 Biglietti
23 mar 2027 Bergamo
ChorusLife Arena		 Biglietti
25 mar 2027 Bologna
Teatro EuropAuditorium		 Biglietti
3 apr 2027 Assisi
Teatro Lyrick		 Biglietti
6 apr 2027 Napoli
Teatro Augusteo		 Biglietti
9 apr 2027 Avellino
Teatro Gesualdo		 Biglietti
15 apr 2027 Bari
Teatro Team		 Biglietti
20 apr 2027 Firenze
Teatro Verdi		 Biglietti
27 apr 2027 Milano
Teatro Arcimboldi		 Biglietti
30 apr 2027 Ancona
Teatro delle Muse		 Biglietti

Nevergreen (Perfette sconosciute), il tour di Francesco De Gregori

Nevergreen (Perfette sconosciute) nasce dalla residenza che Francesco De Gregori ha tenuto nel 2024 al Teatro Out Off di Milano: venti concerti costruiti anche attorno alle canzoni meno conosciute del suo repertorio, con una scaletta diversa di sera in sera.

Il progetto è poi proseguito con il film Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini, e con l’album live Nevergreen (Perfette sconosciute), in uscita il 16 ottobre 2026 e registrato durante la residenza milanese.

Prima del tour nazionale del 2027, De Gregori tornerà alla formula della residency con due cicli di concerti nell’autunno 2026: al Teatro Sala Umberto di Roma dal 27 ottobre al 15 novembre e al Teatro Out Off di Milano dal 25 novembre al 22 dicembre.

Nei concerti di Nevergreen la scaletta non è fissa: il progetto è costruito proprio per alternare brani raramente eseguiti dal vivo e canzoni più note del repertorio del cantautore.

La band di Francesco De Gregori nel tour 2027

Ad accompagnare Francesco De Gregori ci saranno Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Primiano Di Biase alla direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alla batteria e alle percussioni. Le coriste saranno Francesca La Colla e Cristina Greco.

Biglietti e prevendite per Francesco De Gregori nel 2027

Le prevendite per le 18 date del tour teatrale 2027 di Francesco De Gregori aprono mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 18:00 su TicketOne e attraverso i circuiti di vendita abituali.

Leggi anche su Francesco De Gregori

All Music Italia

Leggi anche su Francesco De Gregori

Buon Compleanno Elvis Covered

Il mondo dello spettacolo omaggia Ligabue con "Buon Compleanno Elvis Covered"
Francesco De Gregori tra la riedizione di Rimmel, la Mostra di Venezia e il tour

Francesco De Gregori: a Venezia il docufilm Nevergreen, la riedizione di Rimmel e un tour speciale
Francesco De Gregori celebra 50 anni di Rimmel in tour

Francesco De Gregori: al via il tour per i 50 anni di “Rimmel”
Luigi Grechi De Gregori Noi non ci Sanremo 2025

Luigi Grechi De Gregori presenta “Noi non ci Sanremo”
canzoni italiane Natale 2024

10 canzoni italiane perfette per il Natale 2024 (che sia triste o felice!)
francesco de gregori rimmel tour

Francesco De Gregori celebra i 50 anni dall'uscita dell'album "Rimmel" con i tour nel 2025 e 2026
Francesco De Gregori Nevergreen Perfette sconosciute

Francesco De Gregori annuncia 20 concerti a Milano con lo spettacolo "Nevergreen (Perfette Sconosciute)"
Classifiche di vendita FIMI 17 - 2024

Classifiche di vendita FIMI 17 - 2024: con Taylor Swift al comando Island monopolizza il podio degli album

Articoli più letti

Emma LIVE 2027, le date del tour 1

Emma chiude il tour a Milano e svela LIVE 2027: quattro date nei palasport
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 2

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: la recensione 3

Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: recensione e scaletta
Teo Bok, concorrente di X Factor 2026, in una foto personale al mare 4

Chi è Teo Bok, da Matteo Markus Bok al Grammy 2026 con i Los Wizzards
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 5

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Teo Bok con la medaglia della Recording Academy e i giudici di X Factor 2026 Jake La Furia, Irama, Francesco Gabbani e Paola Iezzi 6

Teo Bok e i giudici di X Factor: quando essere preparati diventa una colpa
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 7

X Factor 2026, dove rivedere la prima puntata delle Audizioni
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Testi delle canzoni dell'estate 2026: Fred De Palma, Samurai Jay, Serena Brancale, Angelina Mango e Pinguini Tattici Nucleari 9

Il brano più venduto dell'estate 2026 è un tormento: il prof di latino salva solo Al mio paese
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 10

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti

Cerca su A.M.I.