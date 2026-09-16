Francesco De Gregori porterà Nevergreen (Perfette sconosciute) in tour nel 2027. Dopo le residenze previste a Roma e Milano nell’autunno 2026, il progetto dedicato alle canzoni meno frequentate del suo repertorio arriverà nei teatri italiani con 18 concerti tra marzo e aprile.

Il tour partirà il 1° marzo 2027 dal Teatro Carlo Felice di Genova e terminerà il 30 aprile al Teatro delle Muse di Ancona, passando tra le altre città per Torino, Bologna, Napoli, Bari, Firenze e Milano.

Francesco De Gregori concerti 2027: le date del tour

Francesco De Gregori · Nevergreen (Perfette sconosciute) 2027 Data Città Biglietti 1 mar 2027 Genova

Teatro Carlo Felice Biglietti 2 mar 2027 Parma

Teatro Regio Biglietti 4 mar 2027 Udine

Teatro Nuovo Giovanni da Udine Biglietti 7 mar 2027 Cremona

Teatro Ponchielli Biglietti 10 mar 2027 Brescia

Teatro Clerici Biglietti 11 mar 2027 Padova

Gran Teatro Geox Biglietti 14 mar 2027 Torino

Teatro Colosseo Biglietti 19 mar 2027 Mantova

PalaUnical Teatro Biglietti 21 mar 2027 Legnano (MI)

Teatro Galleria Biglietti 23 mar 2027 Bergamo

ChorusLife Arena Biglietti 25 mar 2027 Bologna

Teatro EuropAuditorium Biglietti 3 apr 2027 Assisi

Teatro Lyrick Biglietti 6 apr 2027 Napoli

Teatro Augusteo Biglietti 9 apr 2027 Avellino

Teatro Gesualdo Biglietti 15 apr 2027 Bari

Teatro Team Biglietti 20 apr 2027 Firenze

Teatro Verdi Biglietti 27 apr 2027 Milano

Teatro Arcimboldi Biglietti 30 apr 2027 Ancona

Teatro delle Muse Biglietti

Nevergreen (Perfette sconosciute), il tour di Francesco De Gregori

Nevergreen (Perfette sconosciute) nasce dalla residenza che Francesco De Gregori ha tenuto nel 2024 al Teatro Out Off di Milano: venti concerti costruiti anche attorno alle canzoni meno conosciute del suo repertorio, con una scaletta diversa di sera in sera.

Il progetto è poi proseguito con il film Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini, e con l’album live Nevergreen (Perfette sconosciute), in uscita il 16 ottobre 2026 e registrato durante la residenza milanese.

Prima del tour nazionale del 2027, De Gregori tornerà alla formula della residency con due cicli di concerti nell’autunno 2026: al Teatro Sala Umberto di Roma dal 27 ottobre al 15 novembre e al Teatro Out Off di Milano dal 25 novembre al 22 dicembre.

Nei concerti di Nevergreen la scaletta non è fissa: il progetto è costruito proprio per alternare brani raramente eseguiti dal vivo e canzoni più note del repertorio del cantautore.

La band di Francesco De Gregori nel tour 2027

Ad accompagnare Francesco De Gregori ci saranno Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Primiano Di Biase alla direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alla batteria e alle percussioni. Le coriste saranno Francesca La Colla e Cristina Greco.

Biglietti e prevendite per Francesco De Gregori nel 2027

Le prevendite per le 18 date del tour teatrale 2027 di Francesco De Gregori aprono mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 18:00 su TicketOne e attraverso i circuiti di vendita abituali.