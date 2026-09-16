Francesco De Gregori porterà Nevergreen (Perfette sconosciute) in tour nel 2027. Dopo le residenze previste a Roma e Milano nell’autunno 2026, il progetto dedicato alle canzoni meno frequentate del suo repertorio arriverà nei teatri italiani con 18 concerti tra marzo e aprile.
Il tour partirà il 1° marzo 2027 dal Teatro Carlo Felice di Genova e terminerà il 30 aprile al Teatro delle Muse di Ancona, passando tra le altre città per Torino, Bologna, Napoli, Bari, Firenze e Milano.
Francesco De Gregori concerti 2027: le date del tour
|Data
|Città
|Biglietti
|1 mar 2027
|Genova
Teatro Carlo Felice
|Biglietti
|2 mar 2027
|Parma
Teatro Regio
|Biglietti
|4 mar 2027
|Udine
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
|Biglietti
|7 mar 2027
|Cremona
Teatro Ponchielli
|Biglietti
|10 mar 2027
|Brescia
Teatro Clerici
|Biglietti
|11 mar 2027
|Padova
Gran Teatro Geox
|Biglietti
|14 mar 2027
|Torino
Teatro Colosseo
|Biglietti
|19 mar 2027
|Mantova
PalaUnical Teatro
|Biglietti
|21 mar 2027
|Legnano (MI)
Teatro Galleria
|Biglietti
|23 mar 2027
|Bergamo
ChorusLife Arena
|Biglietti
|25 mar 2027
|Bologna
Teatro EuropAuditorium
|Biglietti
|3 apr 2027
|Assisi
Teatro Lyrick
|Biglietti
|6 apr 2027
|Napoli
Teatro Augusteo
|Biglietti
|9 apr 2027
|Avellino
Teatro Gesualdo
|Biglietti
|15 apr 2027
|Bari
Teatro Team
|Biglietti
|20 apr 2027
|Firenze
Teatro Verdi
|Biglietti
|27 apr 2027
|Milano
Teatro Arcimboldi
|Biglietti
|30 apr 2027
|Ancona
Teatro delle Muse
|Biglietti
Nevergreen (Perfette sconosciute), il tour di Francesco De Gregori
Nevergreen (Perfette sconosciute) nasce dalla residenza che Francesco De Gregori ha tenuto nel 2024 al Teatro Out Off di Milano: venti concerti costruiti anche attorno alle canzoni meno conosciute del suo repertorio, con una scaletta diversa di sera in sera.
Il progetto è poi proseguito con il film Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini, e con l’album live Nevergreen (Perfette sconosciute), in uscita il 16 ottobre 2026 e registrato durante la residenza milanese.
Prima del tour nazionale del 2027, De Gregori tornerà alla formula della residency con due cicli di concerti nell’autunno 2026: al Teatro Sala Umberto di Roma dal 27 ottobre al 15 novembre e al Teatro Out Off di Milano dal 25 novembre al 22 dicembre.
Nei concerti di Nevergreen la scaletta non è fissa: il progetto è costruito proprio per alternare brani raramente eseguiti dal vivo e canzoni più note del repertorio del cantautore.
La band di Francesco De Gregori nel tour 2027
Ad accompagnare Francesco De Gregori ci saranno Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Primiano Di Biase alla direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alla batteria e alle percussioni. Le coriste saranno Francesca La Colla e Cristina Greco.
Biglietti e prevendite per Francesco De Gregori nel 2027
Le prevendite per le 18 date del tour teatrale 2027 di Francesco De Gregori aprono mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 18:00 su TicketOne e attraverso i circuiti di vendita abituali.