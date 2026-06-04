Francesco De Gregori torna in prima serata in tv. Mercoledì 4 giugno Rai 3 trasmette Francesco De Gregori. Nevergreen, il docufilm diretto da Stefano Pistolini e presentato lo scorso anno alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Chi non riuscisse a seguirlo in diretta lo troverà poi disponibile su RaiPlay.

Dove e quando vedere il docufilm Nevergreen di De Gregori

L’appuntamento è per la prima serata di Rai 3 di mercoledì 4 giugno. Il film, prodotto da Our Films, Friends TV, Darallouche e Caravan, racconta la residenza milanese al Teatro Out Off che ha visto De Gregori esibirsi ogni sera davanti a circa 200 spettatori, tra il 29 ottobre e il 23 novembre 2024.

La particolarità di quei concerti era la scaletta: una selezione di circa settanta brani che l’artista considera le perfette sconosciute del suo repertorio, canzoni che non hanno mai raggiunto la popolarità dei grandi classici ma che restano importanti nel suo percorso. Nel film compaiono anche Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero. Dopo il passaggio televisivo, il documentario resta disponibile su RaiPlay.

Le parole di De Gregori su Springsteen e gli artisti che fanno politica

Alla presentazione del progetto, lo scorso 26 maggio all’Out Off di Milano, il cantautore ha pronunciato alcune frasi che nei giorni successivi hanno alimentato un acceso dibattito. De Gregori ha detto di provare imbarazzo di fronte agli artisti che usano la propria visibilità per schierarsi in modo netto su questioni internazionali, citando esplicitamente Bruce Springsteen e le sue posizioni contro l’amministrazione Trump: “C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo“. E su di sé ha aggiunto: “Io ho le idee confuse, e mi sembra onesto averle confuse”.

Le dichiarazioni hanno spaccato il pubblico tra chi ha letto una difesa dell’autonomia dell’artista e chi vi ha visto una rinuncia all’impegno. Tra le reazioni più dirette quella di Morgan, che su Instagram ha replicato sostenendo che il punto non è schierarsi ma esprimere un’opinione, e arrivando ad attaccare il collega sul piano personale. Una posizione, quella di De Gregori verso i “tribunali del pensiero”, che del resto accompagna l’artista da decenni.

L’album live e il ritorno a teatro

Il progetto Nevergreen (Perfette sconosciute) prosegue oltre la tv. Il 16 ottobre 2026 uscirà l’album live registrato proprio durante la residenza al Teatro Out Off, pubblicato da Caravan e Friends & Partners con distribuzione Sony Music Italy e disponibile in digitale, CD e doppio vinile. Il pre-order è già aperto.

In autunno, infine, De Gregori riporterà Nevergreen sul palco con una nuova residenza tra Roma e Milano, nella stessa formula intima che ha caratterizzato il progetto. Trovi tutte le date, la scaletta e le informazioni sui biglietti nella nostra pagina dedicata al tour 2026.

Immagine di copertina di Francesco Prandoni