31 Agosto 2025
Alessandro Genovese
31 Agosto 2025

Per Francesco De Gregori un settembre ricco di novità

Dalla riedizione di Rimmel all'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Francesco De Gregori tra la riedizione di Rimmel, la Mostra di Venezia e il tour
In questa fine d’estate Francesco De Gregori è impegnato su diversi fronti: sarà presentato in anteprima all’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il docufilm Francesco De Gregori. Nevergreen, sarà disponibile la riedizione di Rimmel (già in pre-order), il tutto mentre è in corso il Tour Rimmel 2025.

Francesco De Gregori. Nevergreen

Il cinema omaggia la carriera di Francesco De Gregori attraverso il film concerto di Stefano Pistolini Francesco De Gregori. Nevergreen, prodotto da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan.

Il film sarà presentato il 5 settembre alle ore 22.30 in anteprima Fuori Concorso alla 82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e arriverà al cinema come evento speciale per Nexo Studios dall’11 al 17 settembre.

Francesco De Gregori. Nevergreen è il racconto dei venti concerti del novembre 2024 al Teatro Out Off di Milano, live nei quali il cantautore ha proposto ogni sera, a un pubblico di sole 200 persone, una scaletta selezionata tra una settantina di canzoni che considera le meno conosciute della sua produzione, definite anche le perfette sconosciute, quindi le nevergreen.

Si tratta di un film dentro la sua musica che si muove tra le canzoni e la penombra del teatro tra emozioni ed incontri. Sul palco oltre alla band di De Gregori anche Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero.

Francesco De Gregori. Nevergreen è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Gabriele Immirzi e Ferdinando Salzano ed è distribuito al cinema da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, Radio Capital e MYmovies.

La riedizione di Rimmel

Il 19 settembre uscirà la riedizione di Rimmel (Sony Music), in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dalla pubblicazione del quarto album in studio di Francesco De Gregori, divenuto una pietra miliare della sua discografia. Album che include nella tracklist tra gli altri Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel.

La riedizione sarà disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta. Il 45 giri segue la versione originale del 1975 con i brani Rimmel e Piccola Mela.

Per la prima volta, inoltre, ci saranno i testi dei brani nella versione LP, un’occasione per approfondire un classico della musica italiana.

