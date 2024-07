Francesco De Gregori annuncia 20 concerti a Milano con lo spettacolo “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”

Dal 29 ottobre al 23 novembre 2024 Francesco De Gregori terrà 20 concerti al Teatro Out Off di Milano con lo spettacolo “Nevergreen (Perfette Sconosciute)“, un viaggio attraverso le “gemme” meno conosciute del vasto repertorio del cantautore, che sarà accompagnato dalla sua band, composta da: Guido Guglielminetti al basso e al contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino.

Questa serie di live rappresenta un’occasione unica per il pubblico di vivere un’esperienza musicale in un ambiente raccolto, con una capienza limitata a 200 spettatori per serata. Di fatto, l’intimità del Teatro Out Off – luogo storico fondato nel 1976 – permette una connessione profonda tra l’artista e il pubblico, che ogni sera potrà assistere ad un concerto con una scaletta diversa.

Non mancheranno, infine, degli ospiti a sorpresa: colleghi e amici che condivideranno con De Gregori una selezione di sue canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo, permettendo al pubblico di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del suo repertorio.

Francesco De Gregori, Nevergreen (Perfette sconosciute)

Francesco De Gregori si esibirà al Teatro Out Off di Milano con lo spettacolo “Nevergreen (Perfette Sconosciute)” tutte le sere, con una pausa ogni tre giorni. Di seguito riportiamo tutte le date:

29 Ottobre

30 Ottobre

31 Ottobre

2 Novembre

3 Novembre

4 Novembre

6 Novembre

7 Novembre

8 Novembre

10 Novembre

11 Novembre

12 Novembre

14 Novembre

15 Novembre

16 Novembre

18 Novembre

19 Novembre

20 Novembre

22 Novembre

23 Novembre

DE GREGORI DAL VIVO: LE DATE

In attesa dei 20 concerti al Teatro Out Off di Milano, quest’estate Francesco De Gregori si esibirà con la sua band in oltre 30 città, portando la sua musica in tutta la penisola.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate, che verranno aperte da Angela Baraldi:

12 luglio – PIACENZA , Palazzo Farnese @Piacenza Summer Cult

Palazzo Farnese @Piacenza Summer Cult 13 luglio – GARDONE RIVIERA (BS), Anfiteatro del Vittoriale @Festival Tener-a-mente

(BS), Anfiteatro del Vittoriale @Festival Tener-a-mente 14 luglio – GARDONE RIVIERA (BS), Anfiteatro del Vittoriale @Festival Tener-a-mente

(BS), Anfiteatro del Vittoriale @Festival Tener-a-mente 16 luglio – ASTI , Piazza Alfieri @Astimusica

Piazza Alfieri @Astimusica 18 luglio – VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero @Villafranca Festival

(VR), Castello Scaligero @Villafranca Festival 19 luglio – UDINE, Castello @Udinestate

21 luglio – CERNOBBIO (CO), Villa Erba @LeSerre Music & Comedy Festival

(CO), Villa Erba @LeSerre Music & Comedy Festival 22 luglio – ESTE (PD), Castello Carrarese @Estestate

(PD), Castello Carrarese @Estestate 24 luglio – PARMA , Parco Ducale

, Parco Ducale 26 luglio – POMPEI (NA), Anfiteatro Romano @BOP – Beats of Pompei

(NA), Anfiteatro Romano @BOP – Beats of Pompei 28 luglio – CERVIA (RA), Piazza Garibaldi

(RA), Piazza Garibaldi 30 luglio – L’AQUILA , Scalinata di San Bernardino

, Scalinata di San Bernardino 1 agosto – CATANIA , Villa Bellini @Sotto il Vulcano Fest

, Villa Bellini @Sotto il Vulcano Fest 3 agosto – NOTO (SR), Scalinata della Cattedrale @Le Scale della Musica

(SR), Scalinata della Cattedrale @Le Scale della Musica 4 agosto – PALERMO , Teatro di Verdura

, Teatro di Verdura 6 agosto – DIAMANTE (CS), Teatro dei Ruderi @Tirreno Festival

(CS), Teatro dei Ruderi @Tirreno Festival 7 agosto – REGGIO CALABRIA , Catonateatro

, Catonateatro 8 agosto – CIRÒ MARINA (KR), Mercati Saraceni @Krimi Sound Festival

(KR), Mercati Saraceni @Krimi Sound Festival 11 agosto – SANTA MARIA DI LEUCA (LE), Punta Ristola @Capo Live

(LE), Punta Ristola @Capo Live 12 agosto – OSTUNI (BR), Foro Boario @Luce Festival

(BR), Foro Boario @Luce Festival 14 agosto – PORTO RECANATI (MC), Arena Beniamino Gigli

(MC), Arena Beniamino Gigli 17 agosto – ALGHERO (SS), Anfiteatro Ivan Graziani

(SS), Anfiteatro Ivan Graziani 18 agosto – CABRAS (OR), Piazza Stagno

(OR), Piazza Stagno 20 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini @Castiglioncello Festival

(LI), Castello Pasquini @Castiglioncello Festival 21 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU), La Versiliana @La Versiliana Festival

(LU), La Versiliana @La Versiliana Festival 23 agosto – GAVORRANO (GR), Teatro delle Rocce

(GR), Teatro delle Rocce 25 agosto – PESCHICI (FG), all’Arenile @Note di Mare Oversound Music Festival

(FG), all’Arenile @Note di Mare Oversound Music Festival 26 agosto – MOLFETTA (BA), Banchina San Domenico @Oversound Music Festival

(BA), Banchina San Domenico @Oversound Music Festival 29 agosto – PERUGIA , Barton Park @Moon In June

, Barton Park @Moon In June 31 agosto – PIEDIMONTE MATESE (CE), Arena Matese

(CE), Arena Matese 2 settembre – ROMA , Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica 4 settembre – PRATO , Piazza Duomo @Prato Estate

, Piazza Duomo @Prato Estate 6 settembre – PIETRA LIGURE (SV), Piazza San Nicolò

Foto di copertina di Daniele Barraco