10 canzoni italiane perfette per il Natale 2024 (che sia triste o felice!)

Canzoni italiane da ascoltare o scoprire a Natale 2024.

Il Natale è un momento speciale dell’anno, e la musica contribuisce a creare l’atmosfera perfetta per le feste. E se le canzoni da sempre più suonate sono brani internazionali, da Last Christmas degli Wham! ad All I want for Christmas for you di Mariah Carey, non scordiamoci che c’è anche un classico del Natale made in Italy cantato in tutto il paese e legato all’infanzia di tutti noi… Tu scendi dalle stelle.

Composta nel 1754 da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Tu scendi dalle stelle è stata interpretata tra gli altri da Mina, Andrea Bocelli, Claudio Villa, Al Bano, Luciano Pavarotti e, in tempi recenti, da Carolina Benvenga.

