Luigi Grechi De Gregori presenta “Noi non ci Sanremo”

Noi non ci Sanremo è una serata dedicata alla canzone d’autore, che si propone come alternativa alla prima serata del Festival di Sanremo. La manifestazione, arrivata alla terza edizione, si svolge l’11 febbraio 2025 presso lo storico club L’asino che vola a Roma.

Noi non ci Sanremo è organizzato dall’associazione culturale Giovani del Folkstudio. La direzione artistica è di Luigi Grechi De Gregori, il quale descrive così l’evento: ““Noi non ci Sanremo” è una manifestazione garbatamente alternativa al Festival di Sanremo. Pochi mesi fa abbiamo ospitato Lucio Corsi a una serata organizzata dai Giovani del Folkstudio, e vederlo quest’anno in gara al Festival è la dimostrazione che questi due mondi apparentemente così lontani possono in realtà coesistere”.

Luigi Grechi De Gregori nasce musicalmente alla fine degli anni sessanta al Folkstudio di Roma, mitico locale di Trastevere. Attratto dalla musica dal vivo più che dalle sale di registrazione, pubblica il suo primo album Accusato di libertà nel 1975. Negli anni novanta scrive Il Bandito e il Campione, brano portato al successo dal fratello Francesco De Gregori e grazie al quale si aggiudica a Sanremo la Targa Tenco nel 1993 come miglior canzone dell’anno. Nel 2015 pubblica una compilation delle sue canzoni, Tutto quel che ho 2003-2013. Nel 2018 dà vita al progetto Una canzone al mese, che prevedeva la pubblicazione di un inedito, il 21 di ogni mese, sul suo sito web e sul suo canale Youtube. Il suo ultimo progetto discografico è Sinarra, uscito nel 2021.

A Noi non ci Sanremo, Luigi Grechi avrà il compito di presentare la serata chiamando sul palco una selezione di cantautori. Ecco i nomi degli artisti che si esibiranno: Leo Folgori, Paolo Capodacqua, Nint, Lorenzo Lepore, Gianluca Bernardo, Leo Petrucci, Lucio Bardi. Ed ancora, Daniele De Gregori, Fabrizio Emigli, Emilio Stella, Emanuele Colandrea, Carlo Valente, Gaia Clarizia, Giovanni Block. Altri ospiti si aggiungeranno a sorpresa.

L’ingresso è su prenotazione a cena o con consumazione obbligatoria (€10). Per info e prenotazioni: Tel. 06 785 1563