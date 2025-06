Francesco De Gregori: al via il tour per i 50 anni di “Rimmel”

Manca poco all’inizio di Rimmel 2025, il tour con cui Francesco De Gregori celebra il 50° anniversario dell’uscita dell’album. Il 23 agosto 2025 si tiene la prima delle date estive outdoor. In autunno, i concerti proseguono poi nei teatri, palasport e club.

Rimmel 2025 è un’occasione unica per riascoltare live in contesti diversi un album che ha segnato la storia della musica italiana. Il disco, pubblicato nel 1975, contiene brani indimenticabili come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel. Francesco De Gregori lo riproporrà dal vivo integralmente in ogni data della tournée. La scaletta dello spettacolo prevede anche altri brani del cantautore, che però cambieranno in ogni data, rendendo così ogni appuntamento unico.

Il tour, che toccherà tutta Italia, offre al pubblico l’opportunità di ascoltare Francesco De Gregori in location molto diverse tra loro. Le date estive si svolgono in luoghi all’aperto, unici e suggestivi. Si passa poi alla magia dei teatri, alla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club.

Rimmel 2025: i concerti estivi

Ecco le date estive di Rimmel 2025:

23 agosto all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

26 agosto al Dolmen Summer Fest di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)

28 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Reggio Calabria)

30 agosto in Piazza dei Cavalieri a Pisa, in occasione di Summer Knights

4 settembre alle Cave Del Duca di Lecce

6 settembre allo Sferisterio di Macerata

10 settembre al Teatro Antico di Taormina

11 settembre al Teatro Antico di Taormina

15 settembre in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta, in occasione di Un’Estate da Belvedere

24 settembre all’Arena di Verona

Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco.

Francesco de gregori in autunno nei teatri, palasport e club

Rimmel 2025 riprende il 31 ottobre 2025 con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre. Prosegue poi nei palasport di Milano e Roma a dicembre. A chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, Francesco De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta.

RIMMEL 2025 – TEATRI

31 ottobre all’Europauditorium di Bologna

1 novembre al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia)

5 novembre all’Auditorium del Lingotto di Torino

8 novembre al Teatro Regio di Parma

10 novembre Teatro Carlo Felice di Genova

11 novembre al Teatro Clerici di Brescia

13 novembre al Gran Teatro Geox di Padova

14 novembre al Nuovo Teatro Giovanni da Udine di Udine

18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli

19 novembre al Teatro Team di Bari

21 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

24 novembre al Teatro Verdi di Firenze

PALASPORT 2025

6 dicembre all’Unipol Forum di Assago, Milano

10 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

CLUB 2026

23 gennaio al Vox Club di Nonantola (Modena)

24 gennaio all’Estragon di Bologna

27 gennaio al Mamamia di Senigallia (Ancona)

28 gennaio al The Cage di Livorno

30 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

31 gennaio all’Atlantico di Roma

2 febbraio al Land di Catania

4 febbraio all’Eremo Club di Molfetta (Bari)

5 febbraio alla Casa della Musica di Napoli

7 febbraio al Dis_Play di Brescia

8 febbraio al Palmariva Live Club di Portogruaro (Venezia)

10 febbraio all’Hall di Padova

13 febbraio alla Concordia di Venaria Reale (Torino)

14 febbraio al Fabrique di Milano

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI