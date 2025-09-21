Il mondo dello spettacolo omaggia Ligabue con “Buon Compleanno Elvis Covered”

Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album Buon Compleanno Elvis di Luciano Ligabue, Warner Music Italy ha riunito grandi nomi del mondo dello spettacolo per omaggiare questo iconico disco con una speciale raccolta, Buon Compleanno Elvis Covered, in uscita venerdì 26 settembre come ultimo capitolo dell’opera omnia Buon Compleanno Elvis 1995 – 2025.

Al suo interno troveranno spazio tutti i brani originali dell’indimenticabile album del 1995, questa volta reinterpretati con una veste musicale inedita da amici e colleghi del Liga nazionale: da Edoardo Bennato a Elisa, da Emma ai Fast Animals And Slow Kids, da Giuliano Sangiorgi a Max Pezzali, passando per Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Gazzelle, Shablo feat Mimì e Tormento, Stefano Accorsi, Tananai e Venerus.

BUON COMPLEANNO ELVIS COVERED: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Buon Compleanno Elvis Covered (qui il pre-save), che sarà disponibile sia in digitale che in formato fisico (CD, doppio vinile nero e doppio vinile rosso in esclusiva per Amazon).

Il CD verrà inoltre inviato automaticamente a chi ha già acquistato Buon Compleanno Elvis 1995 – 2025 (Super Deluxe Box).

LA TRACKLIST

Vivo morto o X – GIULIANO SANGIORGI Seduto in riva al fosso – ELISA Buon compleanno, Elvis! – STEFANO ACCORSI La forza della banda – SHABLO feat. MIMÌ e TORMENTO Hai un momento, Dio? – TANANAI Certe notti – FRANCESCO DE GREGORI Viva! – GAZZELLE I “ragazzi” sono in giro – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS Quella che non sei – EMMA Non dovete badare al cantante – FIORELLA MANNOIA Un figlio di nome Elvis – EDOARDO BENNATO Il cielo è vuoto o il cielo è pieno – VENERUS Leggero – MAX PEZZALI

GIULIANO SANGIORGI dà voce a “VIVO MORTO O X”

Ad anticipare l’uscita di questa speciale raccolta, è già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download il singolo Vivo Morto o X, reinterpretato – per l’occasione – da Giuliano Sangiorgi e prodotto insieme a Federico Nardelli.

“Pensare di omaggiare un disco entrato ormai di diritto nella storia del rock italiano ti spinge inevitabilmente a cercare dei riferimenti nel panorama della grande musica internazionale di sempre, nella speranza di riuscire a trovare la chiave giusta per comprendere le vere ragioni di un successo senza tempo“, ha dichiarato Giuliano Sangiorgi.

Poi, ha aggiunto: “Arrivare a scoprire tante affinità tra due pianeti solo apparentemente distanti tra loro, come Immigrant Song dei Led Zeppelin e Vivo Morto o X di Luciano Ligabue, è stato molto più facile di quanto potessi ipotizzare.

E non soltanto perché la ‘X’ – simbolo di un’esistenza che vorrebbe essere sempre libera e autonoma, ma che invece è spesso condotta in modo anonimo, in balia di forze esterne e in ostaggio di pregiudizi e condizionamenti – ben si concilia con il concetto che sta alla base del capolavoro di Jimmy Page: la forza e il coraggio dei popoli che decidono di migrare verso terre lontane, affrontando i pericoli del viaggio e l’ignoto per esplorare nuove frontiere, immaginate come luogo di nuove opportunità“.

Il cantautore ha infine raccontato un piccolo aneddoto: “Mentre registravo la mia voce, quasi sotto ipnosi, sono naturalmente ‘scivolato’ in quell’urlo di guerra vichingo, che ora squarcia in due, due grandi canzoni.

Ed è stato quando ho riascoltato per la prima volta la take che ho veramente capito. Esiste solo una grande musica. E quella grande musica, i grandi del pianeta, li unisce proprio tutti. Buon compleanno, allora, anche a te, Elvis! Con tutto il mio cuore“.