Francesco De Gregori torna nell’autunno 2026 con Nevergreen (Perfette sconosciute), una nuova serie di concerti teatrali pensata per spazi raccolti e per un numero limitato di spettatori. Il tour porterà il cantautore prima a Roma e poi a Milano con venti date complessive. Al centro del progetto ci saranno brani meno frequentati del suo repertorio, con una scaletta destinata a cambiare sera dopo sera.

Dopo l’esperienza del 2024 al Teatro Out Off, Francesco De Gregori riprende così la formula della residence live e la allarga a due città. Le date del tour 2026 partiranno il 27 ottobre dal Teatro Sala Umberto di Roma, per poi proseguire dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano. I biglietti per le prime dieci date di ciascuna città saranno disponibili da martedì 21 aprile alle ore 12.00 su Ticketone.

Francesco De Gregori concerti 2026: date del tour

27 ottobre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

28 ottobre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

29 ottobre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

31 ottobre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

1 novembre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

3 novembre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

4 novembre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

6 novembre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

7 novembre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

8 novembre 2026 – Teatro Sala Umberto – Roma

25 novembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

26 novembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

28 novembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

29 novembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

1 dicembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

2 dicembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

4 dicembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

5 dicembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

6 dicembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

8 dicembre 2026 – Teatro Out Off – Milano

Il nuovo tour di Francesco De Gregori

Con Nevergreen (Perfette sconosciute), Francesco De Gregori sceglie di nuovo la dimensione del teatro e del live ravvicinato. Non si tratta di un tour costruito sui classici più noti, ma di un percorso che punta a rimettere al centro canzoni meno esposte, spesso rimaste ai margini delle scalette più abituali.

La doppia residence di Roma e Milano riprende l’idea già sperimentata all’Out Off nel 2024. In questo caso il formato resta intimo, ma si allarga a una nuova tappa romana. L’obiettivo sembra chiaro: cambiare atmosfera rispetto ai concerti più ampi e lavorare su ascolto, vicinanza e repertorio.

Il percorso di Francesco De Gregori

Francesco De Gregori è uno dei nomi più riconoscibili della canzone d’autore italiana. Nel corso della sua carriera ha costruito un repertorio molto ampio, alternando album entrati stabilmente nell’immaginario del pubblico a brani meno noti ma spesso centrali nel suo percorso artistico.

Negli anni ha mantenuto una presenza costante dal vivo, tra tour, teatri e progetti speciali. Proprio la dimensione live gli ha permesso più volte di rileggere il proprio catalogo, anche fuori dai binari delle canzoni più celebri. Nevergreen (Perfette sconosciute) si muove esattamente in questa direzione.

La scaletta del tour Nevergreen (Perfette sconosciute)

La scaletta del tour Nevergreen (Perfette sconosciute) non è stata resa ufficiale. Dalle informazioni diffuse, il progetto dovrebbe concentrarsi sulle canzoni meno conosciute del vasto repertorio di Francesco De Gregori, con un focus su brani raramente proposti dal vivo.

Il titolo stesso dello spettacolo suggerisce un percorso costruito attorno a queste “perfette sconosciute”, più che ai classici più eseguiti. Al momento non è stato comunicato quali canzoni entreranno in scaletta, ma l’attesa è per un repertorio meno prevedibile rispetto ai concerti tradizionali.

Nell’annuncio si specifica invece che l’atmosfera sarà ogni sera irripetibile, grazie anche all’intimità dei teatri scelti per queste date. L’articolo verrà aggiornato quando emergeranno i primi dettagli sulla scaletta dai debutti di Roma.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le prime dieci date di Roma e Milano saranno disponibili dalle ore 12.00 di martedì 21 aprile su Ticketone. Al momento l’annuncio riguarda i concerti previsti al Teatro Sala Umberto e al Teatro Out Off, entrambi scelti per una capienza ridotta e per una formula più raccolta rispetto ai live tradizionali.

Chi cerca i biglietti per il tour 2026 di Francesco De Gregori dovrà quindi fare riferimento alle prevendite ufficiali aperte online. Non sono stati comunicati, per ora, ulteriori dettagli su eventuali nuove disponibilità oltre alle venti date già annunciate.

L’annuncio del tour

Il ritorno di Nevergreen (Perfette sconosciute) arriva dopo il buon riscontro ottenuto dalla residence milanese del 2024. Da quello spettacolo è stato tratto anche un documentario diretto da Stefano Pistolini, presentato all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Sul palco, anche per questa nuova serie di concerti, Francesco De Gregori sarà affiancato dalla sua band: Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Primiano Di Biase alla direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica, Carlo Gaudiello al piano e tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle a pedal steel guitar e mandolino, Simone Talone a batteria e percussioni. Coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

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