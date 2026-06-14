14 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
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14 Giugno 2026

Gli GnuQuartet festeggiano i 20 anni di carriera con De Gregori, Bersani, Cristicchi e…

Al Teatro Carlo Felice di Genova una festa costruita attorno all'incontro tra generi, generazioni, linguaggi e sensibilità artistiche diverse tra loro

News di Lorenza Ferraro
Gli GnuQuartet in concerto durante la presentazione dello spettacolo per i vent'anni di carriera al Teatro Carlo Felice di Genova
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Il 28 settembre al Teatro Carlo Felice di Genova gli GnuQuartet festeggeranno i vent’anni di attività artistica con uno speciale concerto-evento, 20 anni di GnuQuartet – Live with Friends (IMARTS – International Music And Arts e OPS Eventi), che li vedrà condividere il palco con tanti ospiti, amici e artisti che, nel corso degli anni, hanno incrociato il loro percorso, condividendo progetti, tournée, dischi e momenti speciali che hanno contribuito a definire l’identità aperta e trasversale del quartetto.

Insomma, si tratterà di una serata unica nel suo genere, costruita come un racconto musicale corale, che attraverserà due decenni di concerti, dischi, arrangiamenti, sperimentazioni e collaborazioni che hanno reso gli GnuQuartet una delle realtà più originali e trasversali della scena musicale italiana.

20 anni di GnuQuartet – Live with Friends: spettacolo e ospiti

Sul palco gli GnuQuartet porteranno alcuni dei brani più rappresentativi dei loro primi vent’anni di attività. Ma non è tutto! Il quartetto presenterà infatti anche del materiale inedito, che aprirà una piccola finestra su quelli che saranno i progetti futuri.

Il risultato? Una festa musicale irripetibile, costruita attorno all’incontro tra generi, generazioni, linguaggi e sensibilità artistiche diverse tra loro, che vedrà gli GnuQuartet nuovamente sul palco insieme a Francesco De Gregori, Samuele Bersani, Amara, Simone Cristicchi e molti altri ospiti che verranno annunciati prossimamente.

“Vent’anni di musica significano soprattutto vent’anni di incontri. Festeggiare questo traguardo insieme ad artisti e amici straordinari rende questa serata ancora più speciale”.

Chi sono gli GnuQuartet?

Gli GnuQuartet sono Francesca Rapetti al flauto traverso, Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola e Stefano Cabrera al violoncello: quattro musicisti capaci di trasformare la grammatica della musica da camera in un linguaggio libero, contemporaneo e riconoscibile, in equilibrio tra eleganza classica, energia rock, scrittura d’autore e ricerca sonora.

All Music Italia

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