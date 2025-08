Amara torna in scena con il Live Tour 2025: un viaggio tra parole, musica e spiritualità

Dopo la partecipazione – al fianco di Simone Cristicchi – al Festival di Sanremo 2025, il successo riscosso con lo spettacolo Torneremo Ancora – Concerto Mistico per Battiato e l’esibizione in Piazza San Pietro, a Roma, in occasione del Giubileo dei Giovani, Amara prosegue il suo viaggio con l’Amara Live Tour 2025: un percorso musicale intimo, potente e spirituale, che attraversa le tappe più significative della sua carriera artistica.

“Non scrivo per piacere. Scrivo per necessità. Ho sempre sentito la musica come una sorta di chiamata. Un’urgenza espressiva che mi ha salvato“, ha dichiarato Amara, nome d’arte di Erika Mineo.

Poi, ha aggiunto: “Oggi più che mai sento di voler mettere la mia musica al servizio di qualcosa che vada oltre il successo. L’arte può guarire, può aprire squarci di verità, e io desidero essere uno strumento di questo processo”.

Ed è forse proprio per questo che i live di Amara sono un incastro perfetto di musica e parole, trasformandosi in delle occasioni preziose per condividere pensieri e riflessioni, in un costante dialogo con il pubblico.

“Grazie al passato, alla vita che tanto mi ha insegnato e a quella voglia di ricominciare…”.

AMARA LIVE TOUR 2025: LE DATE

Alle date già annunciate dell’Amara Live Tour 2025, prodotto da Palco Reale e IMARTS, si aggiunge ora un nuovo appuntamento, in programma l’8 agosto ad Agerola (Belvedere Punta Corona – ore 21.00), dove Amara parteciperà alla XIV edizione del Festival Agelora sui Sentieri degli Dei 2025 nella splendida Costiera Amalfitana, portando sul palco un racconto in musica e poesia che affonda le proprie radici nei brani più noti del suo repertorio (Il Peso Del Coraggio, Che Sia Benedetta, ecc) ma anche in pezzi meno conosciuti, che introducono l’ascoltatore alle sue sonorità più intime.

Ad accompagnarla sul palco ci sarà un trio di musicisti che vestirà le sue canzoni in una versione inedita, essenziale e suggestiva, capace di esaltare la profondità delle parole e la forza interpretativa della sua voce: Sebastian Marino al piano e alle tastiere, Matteo Di Francesco alla batteria e alle percussioni e Mauro Vaccarelli al basso e al contrabbasso.

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date dell’Amara Live Tour 2025:

8 Agosto – AGEROLA (NA) , Belvedere – Parco Corona

, Belvedere – Parco Corona 11 Agosto – URBINO (PU) , Cortile di Onore – Palazzo Ducale

, Cortile di Onore – Palazzo Ducale 13 Agosto – CEGLIE MESSAPICA (BR) , Festival Stupor Mundi – Piazza Plabliscito

, Festival Stupor Mundi – Piazza Plabliscito 23 Agosto – TBA

26 Agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) , La Versiliana

, La Versiliana 30 Agosto – BRENO (BS), Località Bazena

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI