I testi e i significati di tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025

Festival di Sanremo 2025, tutti i testi e i significati delle canzoni in gara alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il Festival di Sanremo è pronto a regalare tra una settimana esatta una collezione di 29 brani inediti. Dal pop all’indie, dal rap al cantautorato, i 29 artisti in gara dopo la defezione di Emis Killa (qui la sua canzone uscita proprio stanotte) portano sul palco dell’Ariston testi che raccontano storie, emozioni e temi diversi, tra amori complicati, introspezione e sguardi sulla società.

In questo articolo trovate tutti i testi ufficiali delle canzoni in gara. Ma non finisce qui! Sul nostro sito vi ricordiamo che potete leggere:

Ora non resta che immergersi nelle parole dei brani e scoprire le storie che accompagneranno il pubblico durante il Festival.

Cliccate in basso su continua per i testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025.