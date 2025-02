Dopo l’auto esclusione da Sanremo Emis Killa pubblica “Demoni”

Demoni testo e significato del brano di Emis Killa. Killa ha deciso di pubblicare Demoni, il brano che avrebbe dovuto portare in gara al Festival di Sanremo 2025, partecipazione che non avverrà in quanto il rapper si è ritirato dalla kermesse.

La canzone è fuori dalla mezzanotte del 4 febbraio per Epic/Sony Music.

LA DECISIONE DI EMIS KILLA

Nei giorni scorsi, il rapper ha comunicato tramite i social la sua decisione di non partecipare più alla gara del Festival di Sanremo 2025, dove avrebbe fatto il suo debutto con il brano Demoni. Nel suo annuncio, Emis Killa ha spiegato di aver appreso dai giornali di essere indagato e ha sottolineato di aver ricevuto solo un DASPO, specificando che si tratta di un atto amministrativo e non penale.

Nel suo messaggio, l’artista ha dichiarato:

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio. Spero di poter affrontare in futuro un festival in cui ad essere centrale sia la musica…”

Nonostante il ritiro, Emis Killa ha scelto comunque di condividere Demoni con il pubblico. Sui social, il rapper ha annunciato l’uscita con un semplice messaggio: “MENO PAROLE + MUSICA”.

Il brano avrebbe segnato il debutto sanremese dell’artista dopo 15 anni di carriera.

EMIS KILLA DEMONI TESTO E SIGNIFICATO

Il rapper ha descritto così il brano:

“Parla di una notte d’amore, anche se può dire tutto e niente… Demoni parla di una storia tra un ragazzo e una ragazza, però più precisamente racconta la chimica in amore.”

Testo in arrivo…