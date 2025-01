Emis Killa rinuncia a Sanremo 2025: “Preferisco fare un passo indietro”

Emis Killa si ritira dal Festival di Sanremo 2025 dopo le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto.

In 15 anni di carriera Emiliano Rudolf Giambelli, questo il vero nome del rapper classe 1989, ha sempre dimostrato tra le tante doti anche quelle della schiettezza e della coerenza. È proprio in virtù del suo modo di essere e di vivere che Emis Killa ha scelto di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025 a seguito delle vicende giudiziarie di cui tutte le testate giornalistiche hanno parlato nelle scorse ore.

Sanremo 2025 Emis Killa si ritira dalla gara

Il rapper, che avrebbe dovuto debuttare all’Ariston con il brano Demoni, ha comunicato la sua decisione attraverso una dichiarazione pubblicata sui social.

Queste le parole dell’artista:

“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato. A me è stato notificato esclusivamente il DASPO, che è un atto amministrativo e non penale. E se questo corrisponderà al vero, sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche, oppressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio. Spero di poter affrontare in futuro un festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portarla a una canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara.“

La presenza di Killa era tra le più attese di questa edizione, tassello importante di in un cast che vede in gara artisti di generazioni e generi differenti.

Cosa sta accadendo…

Come riporta RaiNews il rapper Emis Killa è coinvolto nell’indagine “Doppia Curva” della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha portato a 19 arresti tra gli ultrà di Milan e Inter. Secondo l’accusa, sarebbe stato presente al pestaggio di uno steward a San Siro e avrebbe legami con Luca Lucci, ex leader della Curva Sud. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati armi e 40mila euro in contanti. Il questore gli ha inflitto un Daspo di tre anni.

Il DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) è un provvedimento amministrativo che vieta a una persona di accedere a eventi sportivi per un determinato periodo di tempo. Viene emesso dal Questore nei confronti di individui ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, in particolare in caso di episodi di violenza legati allo sport.

Le implicazioni legali per Emis Killa dipendono dallo sviluppo dell’indagine e da eventuali provvedimenti giudiziari successivi. Se le accuse dovessero rivelarsi fondate questi sono i possibili scenari a cui il rapper va incontro:

Indagine per associazione a delinquere – Se l’accusa dovesse consolidarsi e portare a un processo, il rapper potrebbe affrontare conseguenze penali, che variano a seconda del suo grado di coinvolgimento nei fatti contestati.

Daspo per tre anni – Questo provvedimento amministrativo gli impedisce di accedere agli stadi italiani. Anche se non è una condanna penale, potrebbe influire sulla sua immagine pubblica e sulla sua attività professionale.

Possesso di armi e denaro in contanti – Il ritrovamento di coltelli, taser e altri oggetti potrebbe portare a ulteriori accertamenti su un eventuale possesso illegale di armi, mentre la presenza di una somma significativa in contanti potrebbe sollevare dubbi sulla provenienza del denaro.

Al momento, non è noto se Carlo Conti e la direzione artistica decideranno di sostituire il suo posto in gara.

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà dall’11 al 15 febbraio e vedrà la partecipazione di numerosi artisti, tra cui alcuni nomi storici e nuove leve della scena musicale italiana.