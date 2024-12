Emis Killa testo e significato di “Demoni”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Emis Killa, Demoni: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Emis Killa debutta al Festival di Sanremo 2025 dopo un 2024 che lo ha visto celebrare la sua lunga carriera con uno show evento EM15, con numerosi ospiti e davanti a 25 mila persone.

L’ultimo album dal titolo Effetto notte risale a metà 2023, ma nel 2024 Emis Killa è stato protagonista in diverse collaborazioni con, ad esempio, Kid Yugi, Villabanks, Simba La Rue, Fedez in Sexy Shop e le ultime due con Merk & Kremont insieme a Massimo Pericolo in Nino Nino e con Don Joe e Niky Savage in Hikikomori.

Pochi giorni fa, invece, l’artista ha tenuto un concerto al Fabrique in cui non era possibile utilizzare i telefoni, da riporre in una busta di carta e da tenere con sé così da potersi godere al meglio lo show.

EMIS KILLA DEMONI significato del brano

Ospite della finale di Sanremo Giovani 2024, Emis Killa descrive così il brano: «Parla di una notte d’amore, anche se può dire tutto e niente».

EMIS KILLA DEMONI testo

In arrivo prossimamente

Foto di Roberto Graziano Moro